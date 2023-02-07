Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

YENİ AKİT/ İSTANBUL - Türkiye son yüz yılın en büyük felaketini yaşıyor. Dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye tarifsiz bir acı yaşıyor. Bu durumu kendilerince fırsat bilenler başta İslam olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine kin kustular. Bizde tarihe not düşmek için Türkiye'nin yaşadığı en ağır felakette; devlet ve millet düşmanı kesilenleri not almaya çalıştık. İşte onlardan sadece bir kaçı...