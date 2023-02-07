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Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

2023-02-07 10:57:55
Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

YENİ AKİT/ İSTANBUL - Türkiye son yüz yılın en büyük felaketini yaşıyor. Dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye tarifsiz bir acı yaşıyor. Bu durumu kendilerince fırsat bilenler başta İslam olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine kin kustular. Bizde tarihe not düşmek için Türkiye'nin yaşadığı en ağır felakette; devlet ve millet düşmanı kesilenleri not almaya çalıştık. İşte onlardan sadece bir kaçı...

#1
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Birgün'ün eski muhabiri, PKK yandaşı komünist Erk Acarer 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası hasar alan yolun görselini paylaşarak aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

#2
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Her fırsatta Türkiye'ye karşı algı operasyonu çekmeye kalkışan FOX TV yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediği yalanını söyledi. Sunucu Birsen de Mahruki'ye çanak tutarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" dedi. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin vatandaşlara yardım ettiği anlar yer aldı.

#3
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Ortalıkta "gazeteciyim" diye gezinen CHP'nin azılı yandaşı Enver Aysever, depremin sebebinin "siyasal İslam" olduğunu söyledi.

#4
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Youtuber parçası Oğuzhan Uğur Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası aklınca üstü kapalı hükümeti hedef aldı.

#5
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Ozan Balık isimli sözde gazeteci; "siyaset yapmayın" diyerek utanmadan sıkılmadan aynı paylaşımda hükümeti hedef aldı.

#6
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Yine FOX! Önce 'oturuyorlar' diyerek depremzedelere yardım eden Mehmetçik'e iftira atan FOX TV 'nin muhabiri sahada provokasyon peşinde koştu. Muhabir gözünün önünde çalışan ekipleri, iş makinasını ve kamyonu görmezden geldi. "AFAD ekiplerini göremiyorum" diyen muhabirin mikrofon uzattığı şahıs ise "Bir balyoz ve bir kürekle" vatandaşların çalıştığı yalanını ortaya attı.

#7
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

İYİ Partili Levent Özeren ise deprem üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırdı.

#8
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

‘Şarapçı’ Vedat Milor FOX TV gibi Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.

#9
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'den vekil seçilen ve ardından TİP'e geçen Barış Atay ise Hatay İskenderun'da kurtarma çalışmalarının olmadığını öne sürdü.

#10
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

İşte Türkiye depremin acısını yaşarken sosyal medyayı ayağa kaldıran rezil paylaşımlar...

#11
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

İşte Türkiye depremin acısını yaşarken sosyal medyayı ayağa kaldıran rezil paylaşımlar...

#12
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

İşte Türkiye depremin acısını yaşarken sosyal medyayı ayağa kaldıran rezil paylaşımlar...

#13
Foto - Türkiye deprem felaketinin acısını yaşıyor! Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezillikler

İşte Türkiye depremin acısını yaşarken sosyal medyayı ayağa kaldıran rezil paylaşımlar...

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