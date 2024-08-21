Türkiye cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek Vatandaşlarımızın refahını artıracağız diyerek açıkladı...

Söz konusu anlaşma kapsamında, taraflar, Türkiye'de bir ortak girişim şirketi kurmayı amaçlıyor. Kurulması planlanan ortak girişim şirketi, Türkiye'de lityum iyon pil üretim kapasitesi oluşturmaya ve Ganfeng LiEnenrgy tarafından sağlanacak olan ve ortak girişim şirketinin Türkiye'de kendisi tarafından üretilen lityum iyon pil ve ilgili ürünlerinin pazar gelişimine odaklanacak. Ortak girişim şirketi, yaklaşık 500 milyon dolar toplam yatırımla Türkiye'de 5 gigavatsaat lityum pil üretim kapasitesi kurmayı planlıyor. Fabrika, lityum pil hücresi üretim hatlarını içerecek ve pazar geliştirme planına uygun olarak belirlenecek pil paketi üretim hatlarını bünyesinde bulunduracak. Ölçeklenebilir bir kapasiteye sahip olacak üretim tesisinde üretilecek 100Ah, 280Ah, 314Ah lityum pil hücresi gibi ürünler, esas olarak Türk ve uluslararası enerji depolama sistemi (ESS) pazarlarını hedefleyecek. "VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI ARTIRACAĞIZ" Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003'ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."