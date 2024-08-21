2024-08-21 14:57:42 Türkiye cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek Vatandaşlarımızın refahını artıracağız diyerek açıkladı...
Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği projeler ve programlarla küresel bir üretim üssü haline gelirken, son dönemde özellikle otomotiv sanayisinde gündeme gelen gelişmelerle küresel yatırımlar için de bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi daha büyük bir üretim üssüne dönüştüreceklerini vurgulayarak "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."dedi.