Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa da kentteki hazırlıklardan memnun kaldığını dile getirerek, "Bütün organizasyon alanlarını gösterdiler, şu an her şey çok olumlu. Negatif hiçbir şey yok. Şu an 800 katılımcı görünüyor ve şu ana kadar kış oyunlarında katılım sağlanan en yüksek organizasyon olacak. Buz hokeyi de olsaydı bu sayı 1000'i bulacaktı." şeklinde konuştu.