Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sonra bu kez de otopark ücretlerine fahiş zam yaptı. Göreve gelindiğinde 1 TL olan BELTAŞ otopark ücretleri, ABB Meclisi’nde AK Parti ve BBP’nin itirazlarına rağmen alınan kararla 250 TL’ye kadar yükseltildi. Peş peşe gelen zamlar “ucuz ve sosyal belediyecilik” vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor.