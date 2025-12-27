  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sonra bu kez de otopark ücretlerine fahiş zam yaptı. Göreve gelindiğinde 1 TL olan BELTAŞ otopark ücretleri, ABB Meclisi’nde AK Parti ve BBP’nin itirazlarına rağmen alınan kararla 250 TL’ye kadar yükseltildi. Peş peşe gelen zamlar “ucuz ve sosyal belediyecilik” vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor.

1
#1
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife, AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP’nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde sert artış yaşandı.

#2
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

CHP’li Mansur Yavaş, 2019’da göreve geldiğinde Ankara’daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL’ye kadar çıktı. “ücretsiz ulaşım” ve “ucuz hizmet” vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı.

#3
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0–15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

#4
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

Genel otopark tarifesi: • 0–15 dakika: Ücretsiz • 2 saate kadar: 100 TL • 2–4 saat arası: 140 TL • 4–8 saat ve üzeri: 160 TL

#5
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

Ulus – Kızılay (Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu): • 0–15 dakika: Ücretsiz • 2 saate kadar: 150 TL • 2–4 saat arası: 200 TL • 4–8 saat ve üzeri: 250 TL

#6
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

ZAM ÜSTÜNE ZAM: ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

#7
Foto - Ankara'da bir zam daha: 1 liralık otopark 250 TL oldu! Ulaşımdan sonra otoparka da zam geldi...

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı. 2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam, yine AK Parti ve BBP’nin ret oylarına rağmen Meclis’ten geçirilmişti. Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara'da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi
Teknoloji

Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi

Menzil ve manevra kabiliyeti olarak öne çıkan KGK-84'ten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son yap..
İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Sosyal Medya

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Gazze’de yaşanan soykırıma karşı sesini yükselten İngiliz aktivistin çarpıcı açıklamaları, Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı...
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi A..
67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest
Gündem

67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonundaki 1958 model Ford Fairlane’i MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye ederek siyasette dikkat çeken bir je..
Tavuk döner faciası! Öğrenciler hastanelik oldu
Gündem

Tavuk döner faciası! Öğrenciler hastanelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir okulda 4 öğrenci öğle arasında özel bir işletmeden yedikleri tavuk dönerden zehirlendi. Hastaneye kaldır..
Hükümete akılalmaz tuzak: Çelik üreticisi 'halkı zehirledi' ülke şaşkına döndü! Savcılar kararı ilan etti
Dünya

Hükümete akılalmaz tuzak: Çelik üreticisi 'halkı zehirledi' ülke şaşkına döndü! Savcılar kararı ilan etti

Hollanda merkezli çevre örgütü Stichting Frisse Wind, Hindistan menşeili şirketin tuzak kurduğunu büyük zararlar veriyor diyerek duyurdu. Ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23