“Türkiye bu kadar hızlıyken neden biz bekliyoruz?” demişlerdi! Müslüman ülke, yıllarca skandallarla boğuşan projede testlere başladı
Malezya’nın Fransız tasarımı üzerinden yürüttüğü ve yıllardır skandallarla, yolsuzluk iddialarıyla durma noktasına gelen savaş gemisi projesinde nihayet ilk deniz testleri başladı. Türkiye’nin MİLGEM projesiyle peş peşe gemileri suya indirmesini parlamentolarında örnek gösteren Malezyalılar, 15 yıllık gecikmenin ardından ilk birimi hizmete almaya çalışıyor. İşte MİLGEM başarısının gölgesinde kalan o gecikmeli projenin son hali...