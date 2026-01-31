  • İSTANBUL
SON DAKİKA
"Türkiye bu kadar hızlıyken neden biz bekliyoruz?" demişlerdi! Müslüman ülke, yıllarca skandallarla boğuşan projede testlere başladı
Malezya’nın Fransız tasarımı üzerinden yürüttüğü ve yıllardır skandallarla, yolsuzluk iddialarıyla durma noktasına gelen savaş gemisi projesinde nihayet ilk deniz testleri başladı. Türkiye’nin MİLGEM projesiyle peş peşe gemileri suya indirmesini parlamentolarında örnek gösteren Malezyalılar, 15 yıllık gecikmenin ardından ilk birimi hizmete almaya çalışıyor. İşte MİLGEM başarısının gölgesinde kalan o gecikmeli projenin son hali...

20 Ocak 2026 tarihinde Malezya’nın ilk Maharaja Lela sınıfı kıyı muharebe gemisi KD Maharaja Lela (2501), rıhtımda gerçekleştirilen testlerini tamamlamasının ardından Lumut Tersanesi’nden ayrılarak ilk deniz denemelerine başladı. Malaysia Military Review tarafından yapılan paylaşıma göre gemi, Pangkor Adası açıklarında römorkör eşliğinde faaliyet göstermekte. Bu bağlamda Lumut Tersanesi de geminin test görüntülerini paylaştı. Bahse konu program, uzun süredir gecikmelerle gündemde.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre KD Maharaja Lela’nın deniz denemelerine başlamasıyla eş zamanlı olarak Lumut Tersanesi, sınıfın diğer gemilerindeki ilerlemeyi gösteren materyaller yayımladı. Paylaşılan görüntülerde üçüncü gemi KD Sharif Masahor’un (2503) üst yapı inşasının tamamlandığı ve ana dış donanımların monte edildiği görüldü; ayrıca geminin borda numarasının uygulanmasıyla Kraliyet Malezya Donanması envanter dizisinde resmen tanımlandığı teyit edildi. Buna karşılık ikinci gemi KD Raja Muda Nala’nın (2502) donatım faaliyetleri sürüyor.

Maharaja Lela programı, yıllarca süren gecikmeler ve maliyet artışları nedeniyle kamuoyu ve parlamento nezdinde yoğun denetime tabi tutuldu. 2011 yılında başlatılan proje, birkaç yıl sonra durma noktasına gelmiş, ardından hükümet soruşturması ve geçici askıya alma sürecinden sonra 2020’de yeniden başlatılmıştı. Türkiye’nin MİLGEM projesiyle dünya genelinde yakaladığı başarı ve Pakistan ile Ukrayna gibi ülkelere ihraç ettiği savaş gemileri Malezya’nın da yakın takibindeydi. Ancak Malezya’nın Fransız tasarımı üzerinden yürüttüğü Maharaja Lela sınıfı kıyı muharebe gemisi projesi, Türkiye’nin hızlı üretim modelinin aksine yıllarca skandallarla boğuşmuştu. Türkiye’nin sadece birkaç yıl içinde envantere aldığı gemilere kıyasla 2011’den beri bitirilemeyen proje, Malezya parlamentosunda "Türkiye neden bu kadar hızlıyken biz bekliyoruz?" tartışmalarına neden olmuştu. Malezya, şimdi 2026’da ilk gemiyi hizmete alarak bölgedeki Türk yapımı platformların rekabetine yetişmeye çalışıyor.

