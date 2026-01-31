“Türkiye bu kadar hızlıyken neden biz bekliyoruz?” demişlerdi! Müslüman ülke, yıllarca skandallarla boğuşan projede testlere başladı

Maharaja Lela programı, yıllarca süren gecikmeler ve maliyet artışları nedeniyle kamuoyu ve parlamento nezdinde yoğun denetime tabi tutuldu. 2011 yılında başlatılan proje, birkaç yıl sonra durma noktasına gelmiş, ardından hükümet soruşturması ve geçici askıya alma sürecinden sonra 2020’de yeniden başlatılmıştı. Türkiye’nin MİLGEM projesiyle dünya genelinde yakaladığı başarı ve Pakistan ile Ukrayna gibi ülkelere ihraç ettiği savaş gemileri Malezya’nın da yakın takibindeydi. Ancak Malezya’nın Fransız tasarımı üzerinden yürüttüğü Maharaja Lela sınıfı kıyı muharebe gemisi projesi, Türkiye’nin hızlı üretim modelinin aksine yıllarca skandallarla boğuşmuştu. Türkiye’nin sadece birkaç yıl içinde envantere aldığı gemilere kıyasla 2011’den beri bitirilemeyen proje, Malezya parlamentosunda "Türkiye neden bu kadar hızlıyken biz bekliyoruz?" tartışmalarına neden olmuştu. Malezya, şimdi 2026’da ilk gemiyi hizmete alarak bölgedeki Türk yapımı platformların rekabetine yetişmeye çalışıyor.