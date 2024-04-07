2024-04-07 15:23:11 Türkiye bu evi konuşuyor derken, dünya konuşuyor: Icardi bile paylaşmıştı ve olanlar oldu…
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı, Arjantinli milli sporcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdığı evinin fotoğrafını, dünyada milyonlar gördü. Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Keskinkılınç (36), çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini evine yansıtma hayalini gerçekleştirmek istedi. Geçen yıl yapımına başladığı evini tamamlayan Keskinkılınç, sarı ve kırmızı renklere boyadığı evinin dış duvarına da Galatasaray'ın golcüsü "M. Icardi"nin ismini yazdırdı.