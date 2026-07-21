Türkiye bölgeye gitti: Binlerce asker ani kararla ülkeden çekilme kararı aldı

Görev süresi 2026 sonunda tamamlanması planlanan AUSSOM, Somali güvenlik güçleriyle ortak operasyonların desteklenmesine, kritik altyapının korunmasına ve güvenlik sorumluluklarının planlı ve kademeli şekilde Somali güvenlik güçlerine devredilmesine odaklanıyor. Afrika Birliği misyonları, 20 yıla yaklaşan süreçte başkent Mogadişu başta birçok stratejik yerleşim merkezinin yeniden hükümet kontrolüne geçmesine katkı sağlarken, Somali Ulusal Ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesinde de önemli rol üstlendi. Buna karşın terör örgütü Eş-Şebab, özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerindeki kırsal bölgelerde etkinliğini ve güvenlik güçleri ile kamu kurumlarını hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Bu durum, güvenlik sorumluluklarının devrini yalnızca askeri değil, aynı zamanda kurumsal kapasite, istihbarat paylaşımı ve kamu yönetimi açısından da hassas bir süreç haline getiriyor. Sürecin önündeki en önemli başlıklardan biri ise finansman olarak öne çıkıyor. Afrika Birliği uzun süredir misyonun sürdürülebilir finansmanı konusunda uluslararası destek arayışını sürdürürken, mali kaynaklarda yaşanabilecek aksaklıkların eğitim faaliyetlerinden lojistik desteğe ve güvenlik operasyonlarına kadar birçok alanda kapasiteyi olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.