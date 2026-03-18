'Türkiye bize müdahale eder' diyordu! Savaş kararını duyurdu: Biz yokuz
Haber Merkezi

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşla ilgili kararını duyurdu.

IKYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Talabani, Süleymaniye kentinde kendisine bağlı Peşmerge komutanları ile bir araya geldiği programda açıklamada bulundu.

Bölgedeki tüm taraflarla dostluklarını bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Talabani, "IKBY, bölgeyi kapsayan savaşın bir parçası değildir. Hiçbir komşu ülkeye tehdit de olmayacaktır." dedi.

Güvenlik güçlerine, önceliklerinin bölge halkını korumak olduğunu hatırlatan Talabani, kanun dışı hiçbir grup ya da partinin halk için tehdit oluşturmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

Savaşın başında, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Talabani, Amerikan medyasında konuşmasında, Ankara için ayrı parantez açmıştı. Bölgedeki durumu karmaşık olarak yorumlayan Talabani, "Türkiye'nin bunun gerçekleşmesinden meşru endişeleri olacak. Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Münir

Bu coğrafyada Siyonistan'dan sonra en büyük sorun Teröristan ve destekçileridir. Coğrafyamızın huzura erebilmesi için her ikisinin de kökünün kurutulması şarttır.
