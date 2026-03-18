Kuyumcularda Fed paniği: Altın fena çakıldı!

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong'un çarpıcı değerlendirmesinde altının kaderinin "büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine bağlı olacağı" vurgulandı. Wong, piyasalardaki asıl çıkmazın "Fed bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam mı edecek yoksa Orta Doğu’daki bu oldukça değişken durum nedeniyle hiç indirim yapmamayı mı değerlendirecek?" sorusunda yattığını ifade etti. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ile Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankalarının da İran savaşı patlak verdikten sonraki bu ilk toplantılarında faiz silahını kılıfında tutması bekleniyor.