İran’ın gölge lideriydi! Laricani’nin öldürüldüğü ev ortaya çıktı Kuyumcularda Fed paniği: Altın fena çakıldı! Laricani’nin öldürülmesi sonrası İran fena karıştı! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la ilgili bomba “istifa” iddiası Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA almışlardı! İHA kontrol merkezleri vuruldu Türkiye’de sadece Sakarya’da üretiliyor! Tadına bakmak isteyenler sıraya giriyor: Sırrı Osmanlı’da Herkes merak ediyordu! Emekli ve memurlara ekstra maaş zammı için tarih verildi Mossad ajanı idam edildi! Türk halkı sitem etti Apar topar ameliyata alınmıştı! Fatih Altaylı’nın son durumu açıklandı Depoları fulleyin: Petrol krizi kapıda!
Kuyumcularda Fed paniği: Altın fena çakıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuyumcularda Fed paniği: Altın fena çakıldı!

Fed'in faiz kararı öncesi altın ve gümüşte sert düşüş yaşandı. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 16 kazandıran ons altın 5 bin doların altına sarkarken, gram altın 7 bin 100 liranın altında tutunma mücadelesi veriyor.

Yatırımcının ve yastık altı birikimi yapan vatandaşın gözü kulağı bu akşam Amerika'dan gelecek o kritik açıklamaya kilitlendi. İsrail ve İran hattında patlak veren, kritik suikastlarla adeta alev topuna dönen Orta Doğu'daki kaos ortamı, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşırken piyasalardaki hesaplar şaştı. Artan enerji maliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık küresel enflasyon canavarını yeniden beslerken, altın yatırımcısı "Fed faiz indirimini rafa mı kaldıracak?" korkusuyla satışa geçti. Bir aydır aralıksız süren yükseliş trendinde ibre bir anda tersine döndü.

Beklentiler Piyasayı Tedirgin Ediyor Fed'in bugün açıklayacağı karar metninde, üst üste ikinci toplantıda da faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar asıl şifreyi, merkez bankasının ısınan petrol fiyatları ve soğuyan işgücü piyasasına yönelik vereceği satır arası mesajlarda arayacak.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong'un çarpıcı değerlendirmesinde altının kaderinin "büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine bağlı olacağı" vurgulandı. Wong, piyasalardaki asıl çıkmazın "Fed bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam mı edecek yoksa Orta Doğu’daki bu oldukça değişken durum nedeniyle hiç indirim yapmamayı mı değerlendirecek?" sorusunda yattığını ifade etti. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ile Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankalarının da İran savaşı patlak verdikten sonraki bu ilk toplantılarında faiz silahını kılıfında tutması bekleniyor.

Savaşın Faturası Pompadan Sonra Altına Kesildi Bölgeden ardı ardına düşen son dakika haberleri tansiyonu zirvede tutuyor. İsrail'in, savaşın başından bu yana hedef aldığı en üst düzey isim olan İran Ulusal Güvenlik Şefi Ali Laricani'yi öldürdüğünün Tahran tarafından doğrulanmasıyla kılıçlar tamamen çekildi. Üst düzey bir İranlı yetkili tarafından, ülkenin yeni dini liderinin arabulucu ülkelerin sunduğu gerilimi düşürme tekliflerini elinin tersiyle ittiği aktarıldı.

Basra Körfezi genelinde ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji altyapılarına yönelik süren saldırılarla Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği felç oldu. Ulaşım ve üretim maliyetlerini roketleyen bu durum, petrolün varil fiyatını 100 doların üzerinde sabitledi. Yüksek petrolün enflasyonu tetikleyerek altını normal şartlarda desteklemesi gerekse de, yüksek faiz oranlarının getiri sağlayan varlıkları cazip kılması altının parıltısını gölgeliyor. Wong bu zıtlığa dikkat çekerek, "Petrol fiyatlarında kademeli bir düşüş görebiliriz ancak jeopolitik risk primi devam ederse bu durum altın için dipten alımları tetikleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Tabelalarda Rakamlar Tepetaklak Küresel fırtına yurt içindeki kuyumcu tabelalarına da anında yansıdı. Güne 5 bin 5 dolardan başlayan ons altın, bir ayın en düşük seviyelerine inerek 4 bin 986 dolara kadar çekildi. Nisan vadeli kontratlar 5.004,60 dolara inerken, spot altın yüzde 0,1 düşüşle 5.000,77 dolara geriledi. Yıl başından bu yana yüzde 16 değer kazanan sarı metaldeki bu ani fren, gram altına da sert bir tokat vurdu. Güne 7 bin 111 liradan başlayan gram altın, gün içinde 7 bin 87 lirayı test ettikten sonra 7 bin 93 lira seviyelerinden alıcı bulmaya çalışıyor.

Güncel piyasa ekranlarına yansıyan altın fiyatları şu şekilde kaydedildi: 28 Ocak altın fiyatları belli oldu: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel alış/satış fiyatları.. Has Altın: 7.051,49 TL

Gram Altın: 7.086,69 TL Çeyrek Altın: 11.521,05 TL

Yarım Altın: 23.042,11 TL Tam Altın: 46.013,09 TL Ata Altın: 48.022,66 TL Cumhuriyet Altını: 48.401,01 TL

Reşat Altını: 49.865,52 TL 14 Ayar Altın (Gr): 4.164,22 TL 18 Ayar Altın (Gr): 5.335,99 TL

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber
Gündem

İşte Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıran haber

Açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıran haberi duyurdu. Bakan Kacır "T..
8 aydır maaş alamayan işçiler CHP'li Belediye Başkanı'nı protesto ettiler
Siyaset

8 aydır maaş alamayan işçiler CHP'li Belediye Başkanı'nı protesto ettiler

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde 8 aydır maaşlarını alamayan işçiler isyan etti. Belediye yönetiminin düzenlemek istediği bayramlaşma t..
Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi. ..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Gündem

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili süresince KGM sorumluluğundaki otoyollar i..
İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu
Gündem

İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıya ilişkin r..
