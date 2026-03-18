Kuyumcularda Fed paniği: Altın fena çakıldı!

Tabelalarda Rakamlar Tepetaklak Küresel fırtına yurt içindeki kuyumcu tabelalarına da anında yansıdı. Güne 5 bin 5 dolardan başlayan ons altın, bir ayın en düşük seviyelerine inerek 4 bin 986 dolara kadar çekildi. Nisan vadeli kontratlar 5.004,60 dolara inerken, spot altın yüzde 0,1 düşüşle 5.000,77 dolara geriledi. Yıl başından bu yana yüzde 16 değer kazanan sarı metaldeki bu ani fren, gram altına da sert bir tokat vurdu. Güne 7 bin 111 liradan başlayan gram altın, gün içinde 7 bin 87 lirayı test ettikten sonra 7 bin 93 lira seviyelerinden alıcı bulmaya çalışıyor.