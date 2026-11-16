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Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

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Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Türkiye ve Mısır'ın savaş gemisi üretme girişimi bir ülkede rahatsızlığa yol açtı. Yapılan haberlerde, "Yeni bir stratejik tehdit oluşturabilir" denildi.

#1
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

İsrail basını, Türkiye ile Mısır arasında son dönemde gelişen deniz kuvvetleri iş birliğini gündemine taşıdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna bağlı Mako haber sitesi, iki ülkenin ortak savaş gemisi üretme olasılığını ve Doğu Akdeniz'de birlikte hareket etme hedefini mercek altına aldı.

#2
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Mako'nun haberinde, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerleme ve Türk Deniz Kuvvetlerinin artan kapasitesi öne çıkarıldı. Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşmanın ise İsrail açısından yeni bir stratejik tehdit oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeye yer verildi.

#3
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Habere göre Türkiye ve Mısır, deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini ortak gemi inşası seçeneğiyle daha ileri bir noktaya taşımayı değerlendiriyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı sırasında, iki ülkenin savunma sanayileri arasında ortak üretim imkanlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin Pakistan ile MİLGEM Projesi kapsamında yürüttüğü iş birliğini örnek gösteren Tatlıoğlu, benzer bir modelin Mısır ile de uygulanabileceğini belirterek, "Mısır ile ortak gemi inşası yoluyla denizcilik alanındaki savunma sanayisi iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Tatlıoğlu ayrıca iki ülkenin ortak eğitim ve planlama faaliyetleri yürütebileceğini, gemilere yönelik müşterek ele geçirme operasyonları düzenleyebileceğini dile getirmişti. Türk ve Mısır donanmalarının yakın gelecekte ortak görevlerde yan yana ve omuz omuza faaliyet gösterebileceğini de vurgulamıştı.

#5
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

4-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı, Türkiye ile Mısır arasındaki askeri ilişkilerin gelişimini ortaya koydu. İki ülke arasındaki ortak tatbikatlar, 13 yıllık aranın ardından 2025'te yeniden başlamıştı. Bu yılki faaliyete Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da katıldı. Tatbikat boyunca denizaltı savunma harbi, hava savunma faaliyetleri ve su altı taarruz eğitimleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin insansız sistemlerde ulaştığı kabiliyetler de faaliyetlerde sergilendi. Bayraktar TB3 insansız hava aracı ile MKE Pirana kamikaze insansız deniz aracı tatbikatta görev aldı.

#6
Foto - Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Mako'nun değerlendirmesinde, Türkiye ile Mısır arasında gelişen deniz kuvvetleri iş birliğinin İsrail açısından olası sonuçları da ele alındı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesi ile Mısır'ın askeri gücünün ortak bir iş birliği zemininde buluşması, Doğu Akdeniz'deki dengeler bakımından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. İsrail basınına göre iki ülke arasındaki yakınlaşma ve ortak denizcilik projeleri, bölgedeki stratejik gelişmeler açısından yakından takip edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor. KAYNAK: STAR

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