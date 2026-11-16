Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın

Habere göre Türkiye ve Mısır, deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini ortak gemi inşası seçeneğiyle daha ileri bir noktaya taşımayı değerlendiriyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı sırasında, iki ülkenin savunma sanayileri arasında ortak üretim imkanlarının gündemde olduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin Pakistan ile MİLGEM Projesi kapsamında yürüttüğü iş birliğini örnek gösteren Tatlıoğlu, benzer bir modelin Mısır ile de uygulanabileceğini belirterek, "Mısır ile ortak gemi inşası yoluyla denizcilik alanındaki savunma sanayisi iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.