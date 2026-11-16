Petrol üstüne petrol fışkırıyordu: Hükümetten izin çıktı
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik saha için yapılan üretim başvurusu sonuçlandırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken kritik saha için yapılan üretim başvurusu sonuçlandırıldı.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri sürerken, enerji sektörü açısından önem taşıyan kritik bir sahaya ilişkin üretim başvurusu da sonuçlandırıldı
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ’nin bir ruhsat süresi uzatma başvurusunu olumlu karşıladı.
Buna göre Petgogas Petrol’e Edirne ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/PPG/K/E17-c2-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının 31 Ekim 2026 tarihinde dolan süresini beş yıllığına, 31 Ekim 2031 tarihine kadar uzattı.
Şirket’in başvurusu, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak karara bağlandı.
Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
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