Nikol Paşinyan'dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: Son adıma yakınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Paşinyan, "İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve her iki taraf da ilerleme kaydettiğimizi, diplomatik ilişkileri tesis etmek ve sınırları tamamen açmak için son adıma çok yakın olduğumuzu kaydettik." ifadelerini kullandı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşeceğine inandığını belirterek "Eskiden Türkiye ile ikili ticaret imkanımız bile yoktu, ancak şimdi ikili ticaret bağlantısı kurma imkanımız var ve ticaret yapıyoruz" diye konuştu.