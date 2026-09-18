Türkiye almak için gün sayıyordu: Eurofighter savaş uçağı vuruldu
Ortadoğu'daki gerilim devam ederken şok eden bir gelişme yaşandı. Taif Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda Eurofighter savaş uçağı vuruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ortadoğu'daki gerilim devam ederken şok eden bir gelişme yaşandı. Taif Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda Eurofighter savaş uçağı vuruldu.
Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında, İtalya Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter F-2000 savaş uçağı vuruldu.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıda hiçbir İtalyan askerinin etkilenmediğini açıkladı. İtalyan personelin de görev yaptığı Taif Hava Üssü'ne yönelik saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Vurulan F-2000'in üssün içerisinde, merkezden uzak bir bölgede bulunduğu ifade edildi.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırının ardından yaptığı açıklamada İtalyan askerî personelinden herhangi birinin zarar görmediğini bildirdi:
Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Crosetto, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan durum, İtalyan personelin güvenliği ve olası operasyonel seçeneklere ilişkin ilave değerlendirme istediğini açıkladı.
İtalya Savunma Bakanı, askerî personelin korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin daha önce uygulamaya konulduğunun kendisine yeniden teyit edildiğini belirtti. Crosetto, gelişmelerin İtalyan personelin tam güvenliğinin sağlanması ve gerekli operasyonel kararların alınması amacıyla yakından takip edildiğini ifade etti.
İtalya, Orta Doğu'daki askerî faaliyetleri kapsamında Taif Hava Üssü'nde personel ve hava unsurları bulunduruyor. İtalyan Eurofighter F-2000 savaş uçakları, bölgedeki hava savunma ve operasyon faaliyetlerinde görev yapıyor. Taif bölgesinde son günlerde hava saldırıları ve İHA saldırıları yoğunlaşırken, Suudi Arabistan'ın Taif vilayetinde bir İHA'nın düşürülmesinin ardından bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı da bildirildi.
KAYNAK: GDH HABER
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