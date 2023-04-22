Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Son yıllarda Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle sınırların içinde ve dışında kararlılıkla mücadele edilerek terörü kaynağında yok etme politikası benimsendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde de "terör" ve terörün siyasallaşmış biçimi olan "terörizmle" mücadeleye önemli yer ayrıldı. Buna göre "Önleyicilik" yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarında temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmak olacak. Önümüzdeki dönemde başka terör örgütleri PKK ve FETÖ olmak üzere terörün finansman kanallarını kesmeye odaklanılacak, Türkiye aleyhinde propaganda yapmasının önüne geçilecek. İşte terörle mücadelede AK Parti'nin 10 maddelik yol haritası...