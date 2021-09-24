Türkiye ağustos ayında felaketi yaşadı

'Şiddetli kurak' ölçümü Karaman, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın bazı bölgeleri, Kilis ve Şanlıurfa'nın güney sınırları, İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Eskişehir ve Ankara bölgelerinde, Doğu Anadolu'da ise Ağrı ve Van'da yapıldı. Şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerin çevrelerinde ise orta ve hafif kurak ölçümü yapılan alanlar da bulunuyor. Yurdun diğer tüm kesimleri için meteorolojik kuraklık ölçümlerinin, 'risk yok' ibaresinin de bulunduğu 'normal ve üzeri' olması ise sevindirdi.