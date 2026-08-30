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Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Hindistan basını, Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Türkiye'nin kritik noktaya silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığını yazdı.

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#1
Foto - Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Stratejist Turan Oğuz'un aktardığına göre, Türkiye’nin Pakistan’a 850 adet Asisguard SONGAR silahlı dron teslim ettiği öne sürüldü. İddia, Hindistan merkezli medya kuruluşlarında gündeme geldi.

#2
Foto - Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Haberde, 18 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir A400M nakliye uçağının İstanbul’dan Pakistan’daki Murid Hava Üssü’ne üç farklı tipte toplam 850 SONGAR sistemi taşıdığı belirtildi. Haberin devamında şu iddialar yer aldı:

#3
Foto - Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Uzun menzilli stratejik saldırılar için tasarlanmamış olsa da 850 adetlik teslimat, sınır gözetimi ve isyanla mücadele için önemli bir sürü yeteneği sunmakta.

#4
Foto - Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Savunma kaynakları, Songar sistemlerinin yanı sıra, sevkiyatların gizlice gezici mühimmat, geliştirilmiş Bayraktar TB2 İHA'lar ve yapay zeka güdümlü seyir füzeleri de taşımış olabileceğinden şüpheleniyor.

#5
Foto - Türkiye 850 adet İHA sevk etti, Hindistan çıldırdı: 'Bundan şüphe ediyoruz' diyerek duyurdular

Yeni Mekke Savunma Paktı’nın desteğiyle Pakistan, gelişmiş Türk donanımını kullanarak insansız hava aracı filosunu hızla ve önemli ölçüde yeniden inşa ediyor.

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Yorumlar

İsa

İttifaklar niçin yapılır ? Savunma tedbirlerinin alınmasından doğal ne olabilir ?
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