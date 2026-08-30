Batan gemiyle ilgili sıcak gelişme! 'Erdoğan'dan telefon aldık' diyerek duyurdu: Apar topar emniyete götürüldüler

Üstel, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken facianın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın da derhal başlatıldığını açıkladı. Gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını bildiren Üstel, muhtemel ihmal ve sorumlulukların tüm yönleriyle araştırılacağını vurguladı. Üstel, "Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" dedi. Facianın bütün boyutlarıyla aydınlatılmasının KKTC devletinin hem görevi hem de hayatını kaybedenler ve ailelerine karşı sorumluluğu olduğunu belirten Üstel, devletin bütün kurumlarıyla görev başında olduğunu vurguladı. Üstel, "Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız" dedi.