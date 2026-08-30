Batan gemiyle ilgili sıcak gelişme! 'Erdoğan'dan telefon aldık' diyerek duyurdu: Apar topar emniyete götürüldüler

Arama-kurtarma kapasitesinin süreç içerisinde daha da güçlendirildiğini kaydeden Üstel, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 insansız hava aracı (İHA) ve 4 Sahil Güvenlik botunun hala aktif olarak görev yaptığını bildirdi. Üstel, KTBK Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gönderilen unsurlar, Türkiye İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.