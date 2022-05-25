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Türkiye 5 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

2022-05-25 14:30:13
Türkiye 5 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

#1
Foto - Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanıyor.

#2
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay için Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay için Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

#3
Foto - Törende gözyaşları sel oldu.

Törende gözyaşları sel oldu.

#4
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#5
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#6
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#7
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#8
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#9
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#10
Foto - Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay

#11
Foto - Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.

Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.

#12
Foto -

#13
Foto - Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.

Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.

#14
Foto - Burada kılınan öğle namazının ardından şehit asker için cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan öğle namazının ardından şehit asker için cenaze töreni düzenlendi.

#15
Foto - Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

#16
Foto - İkisi kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.

İkisi kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin bir yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.

#17
Foto - İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.

#18
Foto - Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.

Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.

#19
Foto - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

#20
Foto - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

#21
Foto - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

#22
Foto - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

#23
Foto - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli

#24
Foto -

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