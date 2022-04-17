Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır! İşte ülkenin medar-ı iftiharı

Fabrikadan çıkan araçların "Satış Sonrası Hizmetler" birimine emanet edildiğini anlatan Bayar, sahadaki tüm servis ve bakım operasyonlarının da bu birim tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bayar, bunun için arka planda büyük bir yedek parça desteği sunulması, yurt içi ve dışındaki tüm sevkiyatlar, müşteri memnuniyeti gibi faaliyetlerin de bu kapsamda yapıldığını belirtti. UÇAK VE HELİKOPTERLERLE ÜS ZİYARETİ Bayar, kimi zaman talep üzerine kullanıcıya gittiklerini kimi zaman da önleyici faaliyetlerle kullanıcı daha fark etmeden arızayı önlediklerini, bakımları yaptıklarını söyledi. Bayar, "Kimi zaman bunu müşteriyle ortak yapıyoruz. Entegre Lojistik Destek tarafımız eğitimler hazırlıyor. Bunlar kullanım ve bakım eğitimleri. Müşterimizi eğitiyoruz, yanımızda bakım yapmayı öğreniyorlar ve daha sonra kendi idameleri için onlara devrediyoruz aracı. Yine her zaman yanlarındayız, yardım istediklerinde her zaman teknik destek veriyoruz." dedi.