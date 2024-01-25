Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun Galatasaray ile birlikte en önemli adayı olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bir hayli hızlı bir giriş yapmıştı. Devre arasında kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertliler, üçüncü hedefini de Çağlar Söyüncü olarak belirledi. Uzun süredir milli futbolcu ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor. Son dakika gelen haberlere göre milli savunmacıyla bir başka Süper Lig devi anlaşma sağlamak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…