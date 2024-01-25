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Spor
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Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

2024-01-25 00:07:50
Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun Galatasaray ile birlikte en önemli adayı olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bir hayli hızlı bir giriş yapmıştı. Devre arasında kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertliler, üçüncü hedefini de Çağlar Söyüncü olarak belirledi. Uzun süredir milli futbolcu ve kulübü Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor. Son dakika gelen haberlere göre milli savunmacıyla bir başka Süper Lig devi anlaşma sağlamak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, liderliğini sürdürüyor.

#2
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder ve Livakovic gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, oldukça iyi bir sezon geçiriyor.

#4
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

22. hafta maçlarının oynandığı Süper Lig'de 54 puanla zirvedeki yerini koruyan Kanarya, ara transfer dönemine de hızlı girdi.

#5
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle önce Leonardo Bonucci'yle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan futbolcuyu kadrosuna kattı.

#6
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Daha sonra da orta saha rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe, bu kez de Bosna-Hersekli futbolcu Rade Krunic'i transfer etti.

#7
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Fenerbahçe'nin ara transferdeki bir diğer hedefinin ise uzun zamandır Çağlar Söyüncü olduğu biliniyordu.

#8
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Milli futbolcu ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde önemli aşama kaydetmiş ve transferi resmileştirmeye yaklaşmıştı.

#9
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Ancak Atletico Madrid'in transferdeki tutumu nedeniyle henüz Çağlar Söyüncü'yü açıklayamayan Fenerbahçe'ye yılın çalımı geliyor.

#10
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

SÜPER LİG DEVİNİ DUYURDULAR Fenerbahçe'nin sona yaklaştığı transferde büyük bir sürpriz gerçekleşmek üzere.

#11
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

İlk olarak sosyal medyada artan dedikodularda Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü ile anlaşma kat ettiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

#12
Foto - Türk yıldızını satın almak istiyorlar! Apar topar geri çağrılacak mı? Fenerbahçeliler bu sefer dizlerini dövecek…

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın devreye girerek Atletico Madrid yetkililerini ikna ettiği öğrenilirken milli oyuncunun da 6 aylığına kiralanacağı iddia edildi. (Sabah)

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