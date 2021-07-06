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Medya
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Türk televizyon tarihin en iyi üçlüsü tekrar bir araya geliyor!

2021-07-06 11:48:33
Türk televizyon tarihin en iyi üçlüsü tekrar bir araya geliyor!

Ve sonunda EDHO dizinin yeni sezonunda beklenen gerçekleşiyor.

#1
Foto - Türk televizyon tarihin en iyi üçlüsü EDHO dizisinde yeniden buluşuyor.

Türk televizyon tarihin en iyi üçlüsü EDHO dizisinde yeniden buluşuyor.

#2
Foto - Kadrosunda şu ana kadar Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Hakan Karsak oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonuna muhteşem isimler daha katılıyor.

Kadrosunda şu ana kadar Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Hakan Karsak oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonuna muhteşem isimler daha katılıyor.

#3
Foto - Herkes tarafından yıllarca merakla beklenen Kurtlar Vadisi oyuncularından Polat Alemdar ile Memati’nin başrollerinde Hızır Çakırbeyli’nin de yer aldığı EDHO dizisinde yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

Herkes tarafından yıllarca merakla beklenen Kurtlar Vadisi oyuncularından Polat Alemdar ile Memati’nin başrollerinde Hızır Çakırbeyli’nin de yer aldığı EDHO dizisinde yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

#4
Foto - Bu yeni iki isim ile beraber “Tosi Dayı” karakteriyle bilinen Erkan Can’da bu üçlüye dahil oluyor.

Bu yeni iki isim ile beraber “Tosi Dayı” karakteriyle bilinen Erkan Can’da bu üçlüye dahil oluyor.

#5
Foto - Öte yandan sezonun bitmesiyle birlikte çok sayıda oyuncunun ayrıldığı çok sayıda oyuncunun da transfer olmasının beklendiği dizide Kurtlar Vadisi üçlüsünün bir araya getirilmesinin reytingleri uçuracağı belirtiliyor.

Öte yandan sezonun bitmesiyle birlikte çok sayıda oyuncunun ayrıldığı çok sayıda oyuncunun da transfer olmasının beklendiği dizide Kurtlar Vadisi üçlüsünün bir araya getirilmesinin reytingleri uçuracağı belirtiliyor.

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