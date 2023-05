Uğur Coşkun, uygulamanın hazırlık seviyesine ilişkin soruya, "Göreve hazır durumdayız. Her türlü felaketle ilgili senaryoyu farklı yapıların birlikte çalışabilirliği açısından ortaya koyabiliriz. Belli senaryoları elimizden geldiğince denemeye çalıştık. Görev verildiği ve ihtiyaç duyulduğu durumda hızlı şekilde çözüm üretebilecek altyapı, tecrübe ve insan kaynağına sahibiz." dedi. Türk teknoloji şirketi geliştirdi: Yapay zekayla afetlere hazırlık yapılacak Olası İstanbul depremi senaryosu BİTES Oyun Teknolojileri ve Uygulama Yazılımları Grup Lideri Çağatay Çelik de bir senaryo çerçevesinde uygulamada neler yapılabildiğine ilişkin bilgiler verdi. Olası İstanbul depremi için bir hazırlık senaryosu üzerinde çalıştıklarını bildiren Çelik, uygulamada simgeler halinde görünen her bir elemanın sağlık, itfaiye, kolluk kuvvetlerine ait birer birliği temsil ettiği söyledi. Belirlenen senaryo kapsamında Türkiye'nin her yerinden kullanıcıların erişim sağlayarak kendilerine atanan görevleri yerine getirebildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Öncelikle bir deprem yaratılıyor. Bu deprem hangi bölge ya da bölgeleri etkileyecekse haritada belirleyebiliyorsunuz. Depremin olası etkilerini görebilmek için helikopter ve İHA'ları bölgeye gönderebiliyoruz. Alınan görüntülerle depremin olası etkilerini merkeze iletiyoruz. Depremde etkilenen yollar belirleniyor. Yolların açılabilmesi ve ilgili ekiplerin hızlıca bölgeye ulaşabilmesini sağlamak için Karayolları gibi birimleri yönlendirip yollar ulaşıma açılıyor. Ardından arama-kurtarma, sağlık ekiplerini yönlendiriyoruz. Sonrasında kalabalıkları güvenli bir bölgeye taşıyoruz. Bu senaryoyu İstanbul'da koşturduğumuz gibi Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da dünya genelinde koşturabiliriz. Senaryo ve ekipleri belirleme yanında gerçek ortamda yapamayacağınız, senaryoyu defalarca oynatma, hataları görme mümkün oluyor. Böylece olası depreme ekipleri en hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz."