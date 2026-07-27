Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

1994 yılında kurulan Comosoft, perakendeciler, market zincirleri, üreticiler ve pazarlama ajansları da dahil olmak üzere B2C ve B2B operasyonları için çok kanallı medya ve Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) sistemlerinde Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri. Amiral gemisi ürünü LAGO ile dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren Comosoft, 2022 yılında ise Aquila tarafından satın alınmıştı.