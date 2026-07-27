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Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

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Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

Son dönemde dünya genelinde peş peşe yazılım ve teknoloji şirketlerini satın alan Kanadalılar bu kez rotayı Türkiye'ye çevirdi.

#1
Foto - Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kuzey Amerika’da teknoloji şirketlerine yatırım yapan Kanadalı Aquila, Türkiye’ye hızlı girdi. Kanadalı fon, Türkiye’nin en önemli e-öğrenme şirketlerinden Enocta’yı bünyesine katıyor. Resmi onayları alan taraflar, önümüzdeki günlerde resmen devir işlemini gerçekleştirecek. Kanadalı fon, satın almayı ise sahibi olduğu Almanya’daki teknoloji şirketi Comosoft GmbH üzerinden yaptı.

#2
Foto - Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken 1999 yılında Gürsoy ailesi tarafından kurulan Enocta, Vuslat Foundation, Cremicro, Qmark, Personal Best, Academy Neuro, TİM Danışmanlık gibi firmalarla çalışıyor. Şirketin kuruluş sürecinde başında ise daha önce Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) başkanlığını yapan Turgut Gürsoy bulunuyordu.

#3
Foto - Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

. Gürsoy ailesi, 2024 yılında Türkiye’nin en önemli yatırım fonlarından Turkven ile ortaklık yaptı. 2 yıl önce Turkven, 2.5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Enocta’nın bağlı olduğu Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret AŞ’ni alarak ortak oldu. Şimdi de Avez’in yani sektörde Enocta adıyla bilinen markanın tüm hisseleri ve tek kontrolü Comosoft GmbH’ye geçmiş oldu.

#4
Foto - Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

1994 yılında kurulan Comosoft, perakendeciler, market zincirleri, üreticiler ve pazarlama ajansları da dahil olmak üzere B2C ve B2B operasyonları için çok kanallı medya ve Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) sistemlerinde Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri. Amiral gemisi ürünü LAGO ile dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren Comosoft, 2022 yılında ise Aquila tarafından satın alınmıştı.

#5
Foto - Türk teknoloji devi satılıyor: Yeni sahipleri belli oldu

Adını Latince’deki Kartal ifadesinden satın alan Kanadalı Aquila, medya, finans, hükümet, gayrimenkul ve eğitim alanlarına yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Aquila’nın bünyesinde Atex, Cibar, Exelis, Fame, Infocorp, Infinity, Neosoft gibi 20’den fazla teknoloji şirketi var.

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