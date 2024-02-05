Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, “Ama bu nasıl olur” diyor

Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren Şenola Tarım, sektörde gayet başarılı ve kaliteli üretim yapan bir şirket olarak değerlendiriliyor. Satış kararının ise Şen Piliç’in sektörden çekilmesi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Yani sorun olduğu için değil Şen Piliç bu alandan çıkmak istediği için satışa çıkartılıyor. Necla Dalan yazısında şirket devri şeklindeki satışın bedelinin tüm makine ekipman dahil 14 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.