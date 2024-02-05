2024-02-05 14:11:28 Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, “Ama bu nasıl olur” diyor
Türk gıda devi faaliyet gösterdiği ünlü şirketini satışa çıkartıyor. Türkiye’de şirketler arasında devir veya yabancı sermayelere satış işlemleri yapılmaya devam ediyor. Ekonomim’den Necla Dalan’ın köşe yazısında, Türk gıda devinin o sektörden çekileceğini belirtti. Türk gıda devi Şenpiliç’in 300 bin meyve ağacını satışa çıkarıldığı öğrenildi. 12 milyar TL cirosu olan Şen Piliç, 2016 yılında Eskişehir Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde elma bahçelerine yatırım yaptı.