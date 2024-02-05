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Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, “Ama bu nasıl olur” diyor

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Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Ekonomi
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Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, "Ama bu nasıl olur" diyor

2024-02-05 14:11:28
Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, “Ama bu nasıl olur” diyor

Türk gıda devi faaliyet gösterdiği ünlü şirketini satışa çıkartıyor. Türkiye’de şirketler arasında devir veya yabancı sermayelere satış işlemleri yapılmaya devam ediyor. Ekonomim’den Necla Dalan’ın köşe yazısında, Türk gıda devinin o sektörden çekileceğini belirtti. Türk gıda devi Şenpiliç’in 300 bin meyve ağacını satışa çıkarıldığı öğrenildi. 12 milyar TL cirosu olan Şen Piliç, 2016 yılında Eskişehir Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde elma bahçelerine yatırım yaptı.

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Foto - Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, "Ama bu nasıl olur" diyor

Dev gıda şirketi Şen Piliç, mevcut bahçelerini büyütüp diğer bölgelerde de farklı meyve çeşitleri üretmek amacıyla yola çıktı ancak, dev şirket Şenola Tarım ile faaliyet gösterdiği bu alandan çıkmaya karar verdi. 42 yıldır sektörde gıda tecrübesiyle yer alan Şenola Tarım ile faaliyet gösteren Şen piliç, 300 bin meyve ağacını satışa çıkardı. ￼Detaylarını yazısında aktaran Necla Dalan, ‘Türkiye’nin en büyük’ entegre piliç eti üreticisi Şen Piliç’in sektörden çıkmak istediği bu kararı verdiğini belirtti.

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Foto - Türk tavukçuluk devi Şenpiliç’ten şaşkına çeviren karar! Duyan, "Ama bu nasıl olur" diyor

Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren Şenola Tarım, sektörde gayet başarılı ve kaliteli üretim yapan bir şirket olarak değerlendiriliyor. Satış kararının ise Şen Piliç’in sektörden çekilmesi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Yani sorun olduğu için değil Şen Piliç bu alandan çıkmak istediği için satışa çıkartılıyor. Necla Dalan yazısında şirket devri şeklindeki satışın bedelinin tüm makine ekipman dahil 14 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

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