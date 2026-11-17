B'nin bir altı ise C... Oradaki takımlarla kıyaslandığımızda açık ara favoriyiz! Üst üste farklı zaferlerle kendimizi kandırmayı sürdürebiliriz. Uluslar Ligi aslında, "daha ciddi hale getirilmiş" hazırlık maçlarından oluşuyor. Buradaki en kritik nokta ise şu: Kendimizi gördüğümüz yer, aslında bulunduğumuz yer...