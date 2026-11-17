Türk takımının çöküşü nasıl engellenecek? UEFA'ya dilekçe verip B Ligi'nde kalalım! En kötü C olur!
Sergen Yalçın'la birlikte yepyeni bir takımın izlerini Fransa maçında gördük. Peki şimdi B Ligi'nde ne yapacağız?
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Sergen Yalçın'la birlikte yepyeni bir takımın izlerini Fransa maçında gördük. Peki şimdi B Ligi'nde ne yapacağız?
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde "B" sınıfına gerilemişti. Orada iyi sonuçlar alırsak yeniden A Ligi'ne çıkacağız. Bu seviyeyle devam edersek yine hüsranlar yaşayacağız. Ortada kara mizah bir tablo bulunuyor.
Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birinden çıkamayan A Milli Futbol Takımımız, Uluslar A Ligi'ne başlamıştı. Ve tam anlamıyla "Kötü günler bitti. Daha kötüleri sırada" yaşandı: 6 maç 6 yenilgi Sıfır puan -11 averaj
Birçok insan, Milli Takım'ın seviyesinin "A"larda olmadığını söylüyor. Ancak ileride B Ligi'nde iyi sonuçlar alırsak yine A Ligi'ne çıkacağız. Açık konuşmak gerekirse, Türk futbolunda seviye ve anlayış değişmediği sürece yeni hüsranlarla karşılaşma ihtimalimiz bir hayli yüksek...
B'nin bir altı ise C... Oradaki takımlarla kıyaslandığımızda açık ara favoriyiz! Üst üste farklı zaferlerle kendimizi kandırmayı sürdürebiliriz. Uluslar Ligi aslında, "daha ciddi hale getirilmiş" hazırlık maçlarından oluşuyor. Buradaki en kritik nokta ise şu: Kendimizi gördüğümüz yer, aslında bulunduğumuz yer...
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