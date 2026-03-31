SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
Türk SİHA'ları dengeleri altüst etmişti! Olay itiraf geldi: Askeri üstünlüğü kaybedecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk SİHA'ları dengeleri altüst etmişti! Olay itiraf geldi: Askeri üstünlüğü kaybedecek

ABD ordusunun eski mensubu William McNulty, insansız hava araçlar teknolojisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CBS'nin haberine göre, "60 Minutes Overtime" programına katılan Ukrayna ordusu için hava gözetleme İHA'ları üreten bir firmaya yatırılan ABD fonunun yöneticiliğini yapan McNulty ve eski Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, ABD'nin İHA stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

McNulty, İHA teknolojisinin savaş yöntemleri arasında bir "devrim" olduğunu savunarak, "ABD, savaş alanındaki modern koşullara uyum sağlamazsa askeri üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı kullandığı aynı insansız sistemlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

60 Minutes programına konuşan bir İHA operatörü, Ukrayna'nın, yaklaşık 2 bin kilogram patlayıcı taşıyabilen "Sea Baby" adlı bir model de dahil olmak üzere, deniz İHA'ları geliştirdiğini, bunun bir Rus savaş gemisini imha etmek için yeterli olduğunu öne sürdü.

Habere göre, tanesi yaklaşık 300 bin dolar olan deniz İHA'ları, on milyonlarca dolar değerindeki savaş gemilerini imha edebiliyor.

Konuyla ilgili bazı tahminlerin de yer aldığı habere göre, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta, her iki taraftaki kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine İHA saldırıları sebep oluyor.

Rusya ile savaş boyunca Ukrayna'nın İHA üretimine değinen Kamyshin, kapasitenin yılda 2 binden 4 milyona çıkarıldığını ifade etti. Kamyshin, "Bu, büyük sayılarla oynanan, veriye dayalı bir savaş. Bu bir sayı oyunu. Her şeyi saymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
CHP’de Silivri depremi yaşanıyor
Gündem

CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, fuhuş skandallarıyla çalkalanan CHP’de şimdi de Silivri krizi patlak verdi.
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!
Gündem

Duruşmada kamu görevlilerine hakaret yağdırıp tehdit eden İmamoğlu hakkında yeni soruşturma!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün Silivri’de görülen iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun kamu görevlilerine hakar..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
