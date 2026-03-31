Mavi Vatan’da çifte taarruz! Abdülhamid Han ve Çağrı Bey aynı anda düğmeye bastı
Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım atarak Karadeniz’de Abdülhamid Han ve Somali açıklarında Çağrı Bey sondaj gemileriyle eş zamanlı dev operasyonlar başlattı. Dünyanın en modern filosuna sahip dördüncü ülkesi konumuna yükselen Türkiye, Kandıra-2 ve Curad-1 kuyularında yürüttüğü çalışmalarla küresel enerji liginde oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Yerli imkanlarla donatılan 7. nesil ultra derin deniz gemileri, deniz tabanının 12 bin metre altındaki zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için vites yükseltti.