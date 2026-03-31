Mavi Vatan'da çifte taarruz! Abdülhamid Han ve Çağrı Bey aynı anda düğmeye bastı
Mavi Vatan’da çifte taarruz! Abdülhamid Han ve Çağrı Bey aynı anda düğmeye bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi Vatan’da çifte taarruz! Abdülhamid Han ve Çağrı Bey aynı anda düğmeye bastı

Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım atarak Karadeniz’de Abdülhamid Han ve Somali açıklarında Çağrı Bey sondaj gemileriyle eş zamanlı dev operasyonlar başlattı. Dünyanın en modern filosuna sahip dördüncü ülkesi konumuna yükselen Türkiye, Kandıra-2 ve Curad-1 kuyularında yürüttüğü çalışmalarla küresel enerji liginde oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Yerli imkanlarla donatılan 7. nesil ultra derin deniz gemileri, deniz tabanının 12 bin metre altındaki zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için vites yükseltti.

Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda sismik arama ve sondaj filosunu genişleterek küresel ölçekte dünya dördüncülüğüne yükseldi. Son katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri Yıldırım ve Çağrı Bey ile birlikte sondaj gemisi sayısı 6’ya ulaştı.

Öte yandan, Türkiye’nin enerji filosu, en zorlu deniz koşullarında bile operasyon yapabilen üstün teknolojiyle donatıldı. Gemiler, deniz tabanından itibaren 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Aktif sistemler sayesinde gemiler, 6 metrelik dalga boyunda dahi sabit kalarak güvenli operasyon sürdürebiliyor. Barbaros Hayreddin Paşa Karadeniz’de veri toplarken, daha önce Somali’de görev yapan yerli üretim Oruç Reis, 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimi artırmayı hedefleyen Türkiye, 2028 yılına kadar devreye alacağı yeni platformlarla yerli gaz üretimini 45 milyon metreküpe çıkarmayı planlıyor. Bu dev filo, hem Karadeniz'deki rezervleri ekonomiye kazandırıyor hem de Somali gibi stratejik bölgelerde uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin enerji diplomasisini güçlendiriyor.

+90 (553) 313 94 23