Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" sözleri, Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı. Siyasi analistler ve gazeteciler, bu ifadenin ardından CHP’nin 2028 adaylığı için en güçlü figürün Dilek İmamoğlu olabileceğini tartışmaya başladı. Parti içinde "Ekrem İmamoğlu’nun boşluğunu dolduracak tek isim" olarak konuşulan bu ihtimal, muhalefetin seçim stratejisinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.