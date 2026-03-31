Mavi Vatan’da çifte taarruz! Abdülhamid Han ve Çağrı Bey aynı anda düğmeye bastı Dev hamle: 24 milyar liralık geliri olan üç dev proje devletin kontrolüne geçiyor Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim Sigara içtiği görüntüler herkesi şok etmişti! Fenerbahçe, gözünün yaşına bakmayıp sözleşmesini feshetti Dakikada tam 3 bin atış yapıyor! Türk şirketinden kamikaze dronlara karşı geçilemez İHA kalkanı Türkiye Montrö'yü devreye aldı, o ülkeyi reddetti: İki gemi Türk sularından geçemedi, geri çekildi Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor? Gram altın için beklentiler değişti! İslam Memiş farklı tahmin! Bütün ülkeler “Türkiye bu noktaya nasıl geldi” diyor! F-16 ÖZGÜR’den AESA radarıyla tam isabet Savunma sistemlerini çökertecek Gökhan füzesiyle ilgili ses getirecek gelişme: Sessiz sedasız başladı
Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" sözleri, Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı. Siyasi analistler ve gazeteciler, bu ifadenin ardından CHP’nin 2028 adaylığı için en güçlü figürün Dilek İmamoğlu olabileceğini tartışmaya başladı. Parti içinde "Ekrem İmamoğlu’nun boşluğunu dolduracak tek isim" olarak konuşulan bu ihtimal, muhalefetin seçim stratejisinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

1
#1
Foto - Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sarf ettiği , "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" ifadeleri siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.

#2
Foto - Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

İmamoğlu'nun kadın bir cumhurbaşkanı işaret etmesinin ardından eşi Dilek İmamoğlu'nun CHP'den aday olabileceği iddiası ortaya atıldı. TGRT Haber Medya Kritik programında bu konu masaya yatırıldı.

#3
Foto - Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

Gazeteci Fuat Uğur, Dilek İmamoğlu'nun adaylığının Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu kadar alıcısı olmadığını belirterek "Dilek İmamoğlu aday olursa bir alıcısı var. Ama Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kadar alıcısının olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

#4
Foto - Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Selin Sayek Böke isminin de kulislerde dolaşsa da ihtimal vermediğini belirterek parti içinde tartışmaların başladığını şu şekilde ifade etti:

#5
Foto - Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! Ekrem İmamoğlu’nun yerine Dilek İmamoğlu mu geliyor?

"Eğer bir kadını işaret ettiğini düşünürsek en güçlü aday Dilek İmamoğlu'dur ikinci bir isim asla olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun yerini dolduracak bir figürden bahsedeceksek o isim Dilek İmamoğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok tartıştığı konuların başında da bu geliyor. Acaba aday Dilek İmamoğlu mu? Ekrem Bey bastırırsa adaylığı ön plana çıkar başka bir isim konuşulmaz" dedi.

Yorumlar

Mustafa

CHP üçe bölünecek CHP nin başına Deniz Baykal'ın kızı geçecek

Engin

Chp seçmeni başkasına koyun demeyin
