Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Çeçen lider Ramzan Kadirov, İran’a tüm silahlarıyla destek vermeye hazır olduğunu ve gerekirse bizzat savaşmak için İran’a gidebileceğini açıkladı. ABD ve İsrail’i sert sözlerle eleştiren Kadirov, saldırıları “hain” olarak nitelendirdi. Ancak İran’ın Körfez ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını da kabul edilemez buldu. Açıklamalar, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği yorumlarına yol açtı.