  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Çeçen lider Ramzan Kadirov, İran’a tüm silahlarıyla destek vermeye hazır olduğunu ve gerekirse bizzat savaşmak için İran’a gidebileceğini açıkladı. ABD ve İsrail’i sert sözlerle eleştiren Kadirov, saldırıları “hain” olarak nitelendirdi. Ancak İran’ın Körfez ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını da kabul edilemez buldu. Açıklamalar, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği yorumlarına yol açtı.

1
#1
Foto - Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir çıkış Çeçen lider Ramzan Kadirov’dan geldi. Kadirov, İran’a askeri destek vermeye hazır olduğunu açıklayarak, gerekirse bizzat cepheye gidebileceğini söyledi. Kadirov yaptığı açıklamada, İran’a tüm silahlarını ve desteğini sunabileceğini belirterek, “Bugün bile İran’a gidip olası bir ABD-İsrail kara operasyonuna karşı savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bu sözler, savaşın bölgesel aktörler açısından genişleme riskini yeniden gündeme taşıdı.

#2
Foto - Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “Ramazan ayında hain bir saldırı” olarak nitelendiren Kadirov, iki ülkeyi “İslam dünyasında ayrılık yaratmakla” suçladı. Tahran yönetiminin üçüncü ülkeleri çatışmaya çekilmek istendiğini savundu.

#3
Foto - Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Öte yandan Kadirov, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını ise eleştirdi. Amerikan üslerine yönelik misillemeleri “beklenen bir yanıt” olarak değerlendiren Kadirov, üçüncü ülkelerdeki sivil altyapının hedef alınmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov, “ağabey” olarak nitelendirdiği BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed’e destek verdi. BAE yönetiminin bölge ülkelerine karşı askeri bir iddiası olmadığını vurgulayan Kadirov, sivil hedeflere yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi.

#5
Foto - Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov’un Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkileri de biliniyor. Araştırmalara göre ailesinin Dubai’de değeri 20 milyon doları aşan lüks mülkleri bulunuyor. Bu mülklerden birinin yıllardır gayri resmi bir Çeçen temsil noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca uçuş kayıtları, Kadirov’un özel jetinin son yıllarda sık sık BAE’ye seyahat ettiğini ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Kadirov Rusya yanlısı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23