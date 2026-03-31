Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram altın için beklentiler değişti! İslam Memiş farklı tahmin!

Altın fiyatları, mart ayında kaydettiği yüzde 13'lük değer kaybıyla Ekim 2008'den itibaren en kötü aylık performansını sergiledi. Ons altın fiyatları petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası Salı günü dipten toparlanarak 4 bin 600 dolar bandına kadar yükseldi. Yurt içi piyasalarda altın fiyatları 6 bin 593 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. ABD'li banka Wells Fargo ve İslam Memiş'ten altın fiyatlarını için yeni tahmin geldi. İşte detaylar…

Altın fiyatları, 2008 yılından bu yana kaydettiği en kötü haftalık performansından sonran 30 Mart haftasına yükselerek başladı. Ons altın grafiğinde gözlenen yukarı yönlü hareket, gram altın tarafını da harekete geçirdi. Çeyrek altın, gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İslam Memiş ve ünlü ABD'li banka Wells Fargo'dan iki farklı tahmin geldi.

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası altın yeni haftaya toparlanarak girdi. Değerli metal, bu ay petrol kaynaklı enflasyon şokundan kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişme ile beraber piyasalar merkez bankalarından daha şahin bir duruş beklemeye başladılar. Orta Doğu'daki çatışmalar beşinci haftasına girerken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve Kızıldeniz'deki nakliyatı da aksatma tehdidi savaşın ilk günlerine nazaran etkisini daha az gösterdi. Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell, politikalarının "bekle-gör" için uygun konumda olduğunu söyledi.

Powell açıklamalarında şunları kaydetti: Fed'in iki hedefi arasında bir gerilim var. İşgücü piyasasındaki aşağı yönlü riskler faiz oranlarını düşük tutmayı öneriyor ancak enflasyonda yukarı yönlü riskler faiz oranlarını düşük tutmamayı öneriyor. Böylesine zorlu bir dönemde oy birliği sağlanamaması kabul edilebilir. Enflasyonu kalıcı olarak %2 seviyesine geri çekmeye kararlıyız. Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon, %0,5 ila %1 oranında tek seferlik bir artış getirdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN 10.000 LİRA TAHMİNİ Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalından altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaşarak Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan analist, "Gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi hedef konumunda, burada bir revize yapmadık" ifadesini kullanarak orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti. Memiş, ons altın tarafında ise "Benim trendim yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi. Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN ALIŞ: 6.526,26 SATIŞ: 6.527,75

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 10.853,00 SATIŞ: 11.723,00

TAM ALTIN ALIŞ: 42.200,40 SATIŞ: 43.059,50

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı!
Gündem

CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye çalışanıyla fuhuş rez..
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı
Gündem

Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 21 yaşındaki kadın belediye çalışanıyla otel odasında yakalanması infiale yol açarken, CHP Kadın Kolla..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
