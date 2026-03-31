Gram altın için beklentiler değişti! İslam Memiş farklı tahmin!

İSLAM MEMİŞ'TEN 10.000 LİRA TAHMİNİ Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalından altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaşarak Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan analist, "Gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi hedef konumunda, burada bir revize yapmadık" ifadesini kullanarak orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti. Memiş, ons altın tarafında ise "Benim trendim yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi. Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.