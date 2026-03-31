Dakikada tam 3 bin atış yapıyor! Türk şirketinden kamikaze dronlara karşı geçilemez İHA kalkanı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), CANiK ve UNIROBOTICS iş birliğiyle modern savaş sahasının en büyük korkusu olan sürü ve kamikaze İHA’lara karşı devrim niteliğinde bir savunma mimarisi geliştirdi. Üç farklı katmandan oluşan sistem, 30 mm top ve 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin yanı sıra dakikada 3.000 atım yapabilen M134 Minigun ile havada adeta aşılmaz bir duvar örüyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bu mobil ekosistem, kritik tesisleri ve askeri birlikleri drone saldırılarına karşı mutlak koruma altına alıyor.