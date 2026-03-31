Gündem
Dakikada tam 3 bin atış yapıyor! Türk şirketinden kamikaze dronlara karşı geçilemez İHA kalkanı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dakikada tam 3 bin atış yapıyor! Türk şirketinden kamikaze dronlara karşı geçilemez İHA kalkanı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), CANiK ve UNIROBOTICS iş birliğiyle modern savaş sahasının en büyük korkusu olan sürü ve kamikaze İHA’lara karşı devrim niteliğinde bir savunma mimarisi geliştirdi. Üç farklı katmandan oluşan sistem, 30 mm top ve 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin yanı sıra dakikada 3.000 atım yapabilen M134 Minigun ile havada adeta aşılmaz bir duvar örüyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bu mobil ekosistem, kritik tesisleri ve askeri birlikleri drone saldırılarına karşı mutlak koruma altına alıyor.

SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS öncülüğünde geliştirilen Yeni Nesil Mobil Katmanlı İHA Karşıtı Savunma Mimarisi (C-UAS), merkeziyetsiz yapısıyla tek bir merkeze bağımlı kalmadan görev yapabiliyor. Sistem, Grup’un ürettiği 12.7 mm M3 ağır makineli tüfek ile 30 mm VENOM LR orta kalibre top sistemlerini tek bir mobil ekosistemde birleştiriyor.

Klasik hava savunma sistemlerinden farklı olarak tamamen dağıtık bir mimari üzerine kurulan sistemde, 4×4 mobil platformlara entegre edilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS), kendi sensörü ve operatörü ile bağımsız şekilde çalışıyor. Bu yapı sayesinde herhangi bir unsur devre dışı kaldığında savunma hattı kesintiye uğramıyor ve angajman sürekliliği korunuyor.

Sistem, tehditleri yaklaşmadan etkisiz hale getirmek amacıyla üç katmanlı kinetik koruma kalkanı sunuyor. Dış katmanda TRAKON 30 UKSS, ayarlanabilir atım hızıyla dakikada 1.350 atıma ulaşabilen 30×113 mm top ile 2 kilometre menzilde görev yapıyor. Bu katmanda, başta Shahed-136 tipi dolanan mühimmatlar olmak üzere Sınıf 1 ve Sınıf 2 İHA’lar hedef alınıyor.

Orta katmanda TRAKON 12.7 sistemi, dakikada 1.200 atım hızına ulaşan M3 ağır makineli tüfek ile kamikaze drone tehditlerine karşı yoğun ateş gücü sağlıyor. Yakın savunma katmanında ise TRAKON LITE 134 sistemi, dakikada 3.000 atım yapabilen 7.62 mm M134 Minigun ile yakın mesafedeki küçük tehditleri kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Sistemin tüm ana bileşenlerinin UNIROBOTICS, CANiK ve AEI Systems tarafından üretilmesi; entegrasyon, hızlı teslimat ve ölçeklenebilir üretim avantajı sağlıyor. Bu yapı, kritik altyapıların ve askeri üslerin korunmasında bütünleşik bir çözüm sunuyor.

