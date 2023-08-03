Türk savunma sanayii ihracatında rekor!

2023 yılının ilk 7 ayındaki toplam ihracat oranıysa 3 milyar 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Geçtiğimiz yılın yani 2022 yılının ilk 7 ayında ise toplamda 2 milyar 249 milyon dolar seviyesi bizi karşılıyor. Bu da yüzde 34.9’luk bir artış anlamına geliyor. Tabi bu değerler 2023 yılı için açıklanan 6 milyar dolarlık savunma sanayii ihracat hedefinin de yarısından biraz fazlasının yılın ilk 7 ayında tamamlandığını gösteriyor. Belirlenen ihracat hedefinin geçilmesi oldukça muhtemel.