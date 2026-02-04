  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar
Giriş Tarihi:

Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar

İki gün önce Eş Şabab tarafından düzenlenen saldırıda Hürkuş savaş uçağı vurulmuştu. Saldırı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Foto - Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı.

Foto - Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Anderson'un son açıklamalarına yer verildi.

Foto - Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar

Geçen yıl Roma'da düzenlenen bir etkinlikte Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiğini hatırlatan Anderson, bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Foto - Türk savaş uçağı vurulmuştu! ABD'den flaş karar, ülkeye gidiyorlar

Anderson, görüşmelerin ardından "Nijerya'yı desteklemek amacıyla" ABD personelinden oluşan küçük bir ekibin ülkeye gönderildiğini açıkladı. Askeri ekibin Nijerya'ya ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alim

Turkiyenin uçağı vuruluyorsa Türkiye neden aktif ve misli ile karşılık mermez iken abd bölgeye giriyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
