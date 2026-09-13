Türk savaş uçağı Fransa semalarında
Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Fransa’nın doğusundaki Saint-Dizier Hava Üssü’nde gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri uçuşuyla izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Fransa’nın doğusundaki Saint-Dizier Hava Üssü’nde gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri uçuşuyla izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Fransa'da Saint-Dizier'deki "113 Hava Üssü"nde dün başlayan "Açık Kapı Günleri" etkinliği devam ediyor.
Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafale ve Mirage 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test edebiliyor.
Etkinlik kapsamında dün düzenlenen hava gösterisinde SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK'ün bugün hava üssünde düzenlenecek bir diğer hava gösterisine de katılması bekleniyor.
İşte gösteriden kareler...
İşte gösteriden kareler...
İşte gösteriden kareler...
İşte gösteriden kareler...
İşte gösteriden kareler...
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