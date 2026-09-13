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Türk savaş uçağı Fransa semalarında

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Türk savaş uçağı Fransa semalarında

Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Fransa’nın doğusundaki Saint-Dizier Hava Üssü’nde gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri uçuşuyla izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

Fransa'da Saint-Dizier'deki "113 Hava Üssü"nde dün başlayan "Açık Kapı Günleri" etkinliği devam ediyor.

#2
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#3
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafale ve Mirage 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test edebiliyor.

#4
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

Etkinlik kapsamında dün düzenlenen hava gösterisinde SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.

#5
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

SOLOTÜRK'ün bugün hava üssünde düzenlenecek bir diğer hava gösterisine de katılması bekleniyor.

#6
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

İşte gösteriden kareler...

#7
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

İşte gösteriden kareler...

#8
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

İşte gösteriden kareler...

#9
Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

İşte gösteriden kareler...

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Foto - Türk savaş uçağı Fransa semalarında

İşte gösteriden kareler...

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