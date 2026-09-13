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Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

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Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Galatasaray yana yakıla Osimhen'in dönüşünü bekliyor.

#1
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Galatasaray'ın Sporting maçında yokluğunun önemi iyice belli olan Osimhen için taraftarlara müjdeli haberi sarı-kırmızılıların teknik direktörü verdi. Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Victor Osimhen’in Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacağını açıkladı.

#2
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcünün 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçına büyük ihtimalle yetişeceğini ve sahadaki yerini alacağını söyledi.

#3
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Osimhen'in yokluğunda Sporting maçına çıkan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne mağlup olarak başlamıştı. Nijeryalının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Buruk, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bordo-Malililerle yapılacak maçta oyuncusunun çok büyük bir ihtimalle takımdaki yerimi alacağını söyledi.

#4
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Bilindiği gibi Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta sakatlanan Victor Osimhen karşılaşmanın 33. dakikasında oyundan çıkmış ve müsabakayı tamamlayamamıştı.

#5
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Geçen hafta yapılan tetkiklerinde sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Nijeryalı golcü, sarı kırmızı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını kaçırırken, bugün ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

#6
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Osimhen Milli takıma gidecek mi?

#7
Foto - Galatasaray'ın makinası ne zaman dönecek? Peki Milli takıma gidecek mi?

Sakatlığı sebebiyle 25 Eylül Madagaskar ve 29 Eylülde Gine ile oynanacak maçlara Osimhen'in gönderilmemesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda yaşanan sakatlıklar Galatasaray'ı bir hayli zorlamıştı.

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