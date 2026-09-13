Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor
Diyet yapanlar tok kalmak için kahvaltıda tükettiği besinlere dikkat ediyor. Peki, gün boyu tok tutan besinler neler? Protein açısından zengin yapısıyla öne çıkan yumurta, daha uzun süre tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle dengeli bir kahvaltının parçası olarak tüketildiğinde gün içinde sık sık atıştırma isteğinin azalmasına katkı sağlayabiliyor. O gün boyu tok tutan besin...