Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Protein içeren besinler, karbonhidrat ağırlıklı seçeneklere kıyasla tokluk hissinin daha uzun sürmesine katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle yumurta, sabah saatlerinde çabuk acıkan kişiler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Yumurta aynı zamanda protein dışında çeşitli vitamin ve mineraller de içeriyor. Uzun süre tok kalmak için yalnızca yumurta tüketmek yeterli değil. Kahvaltının sebze, tam tahıllar ve kişiye uygun miktarda sağlıklı yağlarla desteklenmesi gerekiyor. TEK BAŞINA MUCİZE YETERLİ Mİ? Beslenme ihtiyacının yaşa, sağlık durumuna ve günlük enerji ihtiyacına göre değişebileceği de unutulmamalı. Yumurtanın yanı sıra protein, lif ve sağlıklı yağ bakımından zengin bazı besinler de tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Yoğurt: Protein içeriği sayesinde ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edilebilir.