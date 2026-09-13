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Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Diyet yapanlar tok kalmak için kahvaltıda tükettiği besinlere dikkat ediyor. Peki, gün boyu tok tutan besinler neler? Protein açısından zengin yapısıyla öne çıkan yumurta, daha uzun süre tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle dengeli bir kahvaltının parçası olarak tüketildiğinde gün içinde sık sık atıştırma isteğinin azalmasına katkı sağlayabiliyor. O gün boyu tok tutan besin...

#1
Foto - Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Güne nasıl başlandığı, gün boyunca hissedilen enerji ve açlık düzeyinde önemli rol oynuyor. Özellikle yalnızca karbonhidrat ağırlıklı yapılan kahvaltılar bazı kişilerde kısa süre içinde yeniden acıkmaya neden olabiliyor. Bu nedenle kahvaltıda protein, lif ve sağlıklı yağların dengeli şekilde tüketilmesi öneriliyor. Tokluk konusunda öne çıkan besinlerden biri ise hemen her sofrada bulunan yumurta.

#2
Foto - Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Yumurta, yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde sindirimin daha uzun sürmesine ve öğün sonrasında tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle haşlanmış veya az yağla hazırlanmış yumurtanın sebze ve tam tahıllı ürünlerle birlikte tüketilmesi daha dengeli bir kahvaltı oluşturuyor.

#3
Foto - Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Protein içeren besinler, karbonhidrat ağırlıklı seçeneklere kıyasla tokluk hissinin daha uzun sürmesine katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle yumurta, sabah saatlerinde çabuk acıkan kişiler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Yumurta aynı zamanda protein dışında çeşitli vitamin ve mineraller de içeriyor. Uzun süre tok kalmak için yalnızca yumurta tüketmek yeterli değil. Kahvaltının sebze, tam tahıllar ve kişiye uygun miktarda sağlıklı yağlarla desteklenmesi gerekiyor. TEK BAŞINA MUCİZE YETERLİ Mİ? Beslenme ihtiyacının yaşa, sağlık durumuna ve günlük enerji ihtiyacına göre değişebileceği de unutulmamalı. Yumurtanın yanı sıra protein, lif ve sağlıklı yağ bakımından zengin bazı besinler de tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Yoğurt: Protein içeriği sayesinde ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edilebilir.

#4
Foto - Sadece kahvaltıda o besin uzun süre tok tutuyor: Tek başına yeterli mi? Sahip olduğu gücü koruyacak, protein dolduruyor

Yulaf: Lif açısından zengin yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini destekleyebilir. Avokado: Lif ve sağlıklı yağ içeriğiyle daha uzun süre tok kalmaya katkıda bulunabilir. Mercimek: Protein ve lif bakımından zengin olması nedeniyle doyurucu besinler arasında yer alır. Nohut: Lif ve bitkisel protein içeriğiyle öğünlerin daha doyurucu olmasını sağlayabilir. Kuru fasulye: Yüksek lif ve protein içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissine yardımcı olabilir. Elma: Lif içeriği ve yüksek su oranıyla ara öğünlerde tercih edilebilir. Tam tahıllı ekmek: Rafine tahıllara kıyasla daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Peynir: Protein içeriği sayesinde kahvaltının daha doyurucu olmasına katkıda bulunabilir. Sebzeler: Lif ve su açısından zengin sebzeler, öğün hacmini artırarak tokluk hissini destekleyebilir.

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