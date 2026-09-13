Bu okulda herkes ikiz!
İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz öğrencilerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
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İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz öğrencilerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor.
Okuldan bugüne kadar 212 ikiz öğrenci mezun olurken, yeni eğitim-öğretim yılında 9 ikiz kardeşin daha kayıt yaptırmasıyla okulda eğitim gören ikiz öğrenci sayısı 26’ya yükseldi.
2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve bu yıl yaklaşık 1600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 5. sınıfa başlayan öğrenciler uyum haftası kapsamında öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.
İkiz öğrencileriyle de adından söz ettiren okulda 6. ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıfta ise 9 ikiz öğrenci eğitim hayatına devam ediyor.
Bu yıl 5. sınıfa kayıtlarını yaptıran 9 ikizle okuldaki ikiz sayısı 26 oldu.
ÖĞRETMENLER VE ARKADAŞLARI BAZEN KARIŞTIRIYOR Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından zaman zaman karıştırılan ikizlerin bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.
Okulun bu özelliği, ikiz çocuk sahibi olan velilerin de öncelikli tercihi olmasını sağlıyor.
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