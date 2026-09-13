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Bu okulda herkes ikiz!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu okulda herkes ikiz!

İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz öğrencilerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

Okuldan bugüne kadar 212 ikiz öğrenci mezun olurken, yeni eğitim-öğretim yılında 9 ikiz kardeşin daha kayıt yaptırmasıyla okulda eğitim gören ikiz öğrenci sayısı 26’ya yükseldi.

#2
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve bu yıl yaklaşık 1600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 5. sınıfa başlayan öğrenciler uyum haftası kapsamında öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

#3
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

İkiz öğrencileriyle de adından söz ettiren okulda 6. ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıfta ise 9 ikiz öğrenci eğitim hayatına devam ediyor.

#4
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

Bu yıl 5. sınıfa kayıtlarını yaptıran 9 ikizle okuldaki ikiz sayısı 26 oldu.

#5
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

ÖĞRETMENLER VE ARKADAŞLARI BAZEN KARIŞTIRIYOR Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından zaman zaman karıştırılan ikizlerin bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.

#6
Foto - Bu okulda herkes ikiz!

Okulun bu özelliği, ikiz çocuk sahibi olan velilerin de öncelikli tercihi olmasını sağlıyor.

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