Türk oyunu zirveye yerleşti

Apple ve Android uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarını izleyen Data.ai’ye göre Royal Match, temmuz ayında dünya çapında aylık gelir bakımından en büyük mobil oyun oldu. O zamandan bu yana en üst sırada yer aldı. 2021’de piyasaya sürülen bu oyun, geçen yılın başında 2,75 milyar dolar değerindeki Türk start-up’ı Dream Games’in ilk oyunu. Candy Crush Saga, on yılı aşkın süredir herhangi bir platformda dünyanın en istikrarlı popüler oyunlarından biri oldu ve bu yıl kümülatif geliri 20 milyar dolara ulaştı. Activision Blizzard’ı 75 milyar dolara satın aldıktan sonra artık Microsoft’un bir parçası olan Candy Crush, Data.ai’ye göre piyasaya sürüldüğü 2012’den bu yana en yüksek gelir getiren 10 mobil oyun arasında yalnızca altı ay kaldı.