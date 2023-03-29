Türk öğrenciler başardı! Navigasyonda müthiş icat

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi bünyesinde kurdukları Ellusion şirketi projelerinden biri olan Navision ile ilgili şirket kurucusu Berzan Öner Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından destek aldıklarını ve yakın zamanda 200’e yakın kurum ile anlaşmaya gidileceğini söyledi. Aynı zamanda Yeni Medya ve İletişim Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Öner, laptop alabilmek için 13 bin lira kredi çekerek başladığı şirketinde şu anda kendisi gibi öğrenci arkadaşları ile metaverse ve yapay zeka tabanlı projelere ağırlık verdiklerini ifade etti. Öner uygulama ile ilgili, “Bizim projemizin ana amacı insanların kurumlar içindeki yollarını kaybetmemesini, gidecekleri yeri direkt bulmasını sağlamak. Günlük hayatta herkes Google Maps’ı çok fazla kullanıyor. Diğer yandan yön bulunması adına kurumlar içerisindeki tabelalar ya da yapılan etkinlikler için çıkarılan broşürlerin doğaya verdiği zarar maalesef çok fazla. Biz de buradan yola çıkarak bunu dijitale dökelim dedik. Bunun için kurumlar içerisinde yollarımızı daha kolay bulmamızı sağlayacak bir proje geliştirdik. Navision adını verdiğimiz bu uygulama ile sadece cep telefonunuzu kullanarak mesela hastaneye gittiğinizde girişinizden itibaren sizi yönlendirerek randevu aldığınız doktorun odasına ya da laboratuvara ulaşabileceksiniz. Bulunduğunuz ortam telefon ekranınızda 3 boyutlu olarak haritalandırılacak ve size yol gösterecek. Bu sayede kimseye yer yön sorma gereksinimiz duymadan zamandan kazanarak, en kısa sürede istediğiniz yere ulaşabileceksiniz” dedi.