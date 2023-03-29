2023-03-29 12:34:59 Türk öğrenciler başardı! Navigasyonda müthiş icat
Girişimci gençlerden günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka tabanlı yeni bir uygulama hayata geçiyor. Geliştirilen kurum içi navigasyon ile hastane, havalimanı, kamu binaları, adliyeler ve okul gibi kurum içinde gidilmek istenilen yere sadece cep telefonu ve QR kod vasıtasıyla ile ulaşma imkanı sunuluyor. Hem çalışanlar hem de ziyaretçilerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket edebilmesinin hedeflendiği uygulama gerçek zamanlı konum tespiti ve özelleştirilebilir harita özellikleri de barındırıyor. “Navision” adı verilen uygulamanın bir diğer faydası da engelli bireyleri kapsaması. Hem görme hem de işitme engelli bireyler uygulamanın özellikleri sayesinde kimseden yardım almadan direkt gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabilecek.