İstanbul'da kaybolan aslanı arama çalışmaları sürerken, bölgede görüntülenen Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın arama çalışmalarına katıldığı yönündeki iddialar özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan yıldız futbolcu, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim." dedi.