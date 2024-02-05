2024-02-05 14:07:16 Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi
İki dev şirket, bugünlerde önemli bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor. Soyak Holding, çimento şirketini Ankaralı Caba’ya satıyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Soyak ve Caba Grubu, sektördeki etkileyici projeleriyle dikkat çekiyor. Soyak, merkezi İstanbul'da bulunan bir şirket olup, genellikle konut projelerine odaklanarak sektörde kendine sağlam bir yer edindi. ￼Günümüzde her iki şirket, önemli bir işlemle gündeme gelerek sektördeki varlıklarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Soyak Holding, çimento şirketini Ankaralı Caba’ya satıyor.