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Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Ekonomi
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Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

2024-02-05 14:07:16
Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

İki dev şirket, bugünlerde önemli bir satın almaya imza atmaya hazırlanıyor. Soyak Holding, çimento şirketini Ankaralı Caba’ya satıyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Soyak ve Caba Grubu, sektördeki etkileyici projeleriyle dikkat çekiyor. Soyak, merkezi İstanbul'da bulunan bir şirket olup, genellikle konut projelerine odaklanarak sektörde kendine sağlam bir yer edindi. ￼Günümüzde her iki şirket, önemli bir işlemle gündeme gelerek sektördeki varlıklarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Soyak Holding, çimento şirketini Ankaralı Caba’ya satıyor.

#1
Foto - Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Sözleşme tamamlandığında, Soyak Holding'e bağlı Öncü Çimento Yatırım Anonim Şirketi'nin tamamı, bundan sonra Ankaralı Caba Grubu'nun kontrolünde olacak. Bu satın alma işlemi, Caba Grubu tarafından AC Çimento Sanayi adlı şirket aracılığıyla gerçekleştirilecek. 1961 yılında kurulan Soyak Holding, gayrimenkul ve çimento sektörlerinin yanı sıra enerji ve döküm sektörleriyle de ilgileniyor. 10 şirketinde 1.400 çalışanı bulunan Soyak Holding, gayrimenkulde Soyak markası adıyla projeler üretiyor.

#2
Foto - Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Bu projeler arasında Konforia, Siesa, Evostar, Parks Aparts, Mavişehir, Mavişehir Optimus, Evreka, Olympiakent, Yenişehir, Göztepe gibi çalışmaları var. Çimento sektöründe tanınan bir şirket olan Traçim, İstanbul Sanayi Odası'nın 2022 yılı verilerine göre, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluş Listesi'nde 25. sıraya yerleşti. Bu tesis, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapmakta olup, Kırklareli'nde konumlandı. ￼Vize ilçesinde bulunan tesis, 300 bin metrekarelik bir alanda faaliyet göstermekte ve yılda 2 milyon ton klinker üretebiliyor.

#3
Foto - Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Şirket, 2002 yılında kurulan ve eski adı Soyak Konut İnşaat olan Öncü Çimento'dur. Öncü Çimento'nun şu anki sermayesi ise 89.5 milyon TL'dir. Öncü Çimento’yu almaya hazırlanan Caba Grubu ise 1998 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Yol-tünel, konut, AVM ve otel inşaatı projeleriyle tanınan şirket, enerji sektörüne 2010 yılında girdi. Bu alanda Caba, 340 MW’lık Cizre Hidroelektrik Santrali’ni işletiyor. Osmaniye, Gaziantep ve İstanbul bölgelerinde faaliyet gösteren bir enerji şirketi, toplamda iki rüzgar enerjisi ve 24 güneş enerjisi santrali lisansına sahip. Ayrıca, maden sektöründe Karaman'da faaliyet gösteren Caba şirketi, yılda 50 bin metreküp mermer üretimi gerçekleştiriyor. Turizm sektöründe de etkileyici projelere imza atan Caba, Diyarbakır'daki Dedeman ile Radisson Blu Hotel'in sahibidir. Şirket aynı zamanda Diyarbakır ve Ankara'da akaryakıt istasyonu işletiyor.

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