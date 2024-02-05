Türk holding, ünlü şirketini satıyor! Alacak olan firma herkesi şaşkına çevirdi

Şirket, 2002 yılında kurulan ve eski adı Soyak Konut İnşaat olan Öncü Çimento'dur. Öncü Çimento'nun şu anki sermayesi ise 89.5 milyon TL'dir. Öncü Çimento’yu almaya hazırlanan Caba Grubu ise 1998 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Yol-tünel, konut, AVM ve otel inşaatı projeleriyle tanınan şirket, enerji sektörüne 2010 yılında girdi. Bu alanda Caba, 340 MW’lık Cizre Hidroelektrik Santrali’ni işletiyor. Osmaniye, Gaziantep ve İstanbul bölgelerinde faaliyet gösteren bir enerji şirketi, toplamda iki rüzgar enerjisi ve 24 güneş enerjisi santrali lisansına sahip. Ayrıca, maden sektöründe Karaman'da faaliyet gösteren Caba şirketi, yılda 50 bin metreküp mermer üretimi gerçekleştiriyor. Turizm sektöründe de etkileyici projelere imza atan Caba, Diyarbakır'daki Dedeman ile Radisson Blu Hotel'in sahibidir. Şirket aynı zamanda Diyarbakır ve Ankara'da akaryakıt istasyonu işletiyor.