Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

A-10 Thunderbolt II, sevgiyle “Warthog” olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) için Fairchild Republic tarafından geliştirilen tek kişilik, çift turbofan motorlu, düz kanatlı bir savaş jetidir. Özellikle dayanıklılığı, sağ kalabilme özelliği ve yakın hava desteği (CAS) görevlerindeki çok yönlülüğüyle ünlüdür. A-10, zorlu GAU-8 Avenger otomatik topu, ağır zırhı ve hassas silah sistemleri sayesinde kara birliklerine zırhlı araçlara ve tahkimatlı mevzilere karşı kritik destek sunmak üzere tasarlanan uçak için yeni adım, müjdeli haberler gelebilir.