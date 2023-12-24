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Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

2023-12-24 21:33:15
Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

A-10 Thunderbolt II, sevgiyle “Warthog” olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) için Fairchild Republic tarafından geliştirilen tek kişilik, çift turbofan motorlu, düz kanatlı bir savaş jetidir. Özellikle dayanıklılığı, sağ kalabilme özelliği ve yakın hava desteği (CAS) görevlerindeki çok yönlülüğüyle ünlüdür. A-10, zorlu GAU-8 Avenger otomatik topu, ağır zırhı ve hassas silah sistemleri sayesinde kara birliklerine zırhlı araçlara ve tahkimatlı mevzilere karşı kritik destek sunmak üzere tasarlanan uçak için yeni adım, müjdeli haberler gelebilir.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

1970’lerde tanıtımından bu yana A-10 Thunderbolt II, ABD Hava Kuvvetleri için hayati bir varlık olmuş ve Körfez Savaşı, Afganistan Savaşı ve IŞİD’e karşı mücadele gibi çeşitli çatışmalarda değerini kanıtlamıştır. Benzersiz tasarımı ve yetenekleri, yakın hava desteği görevleri için tercih edilen bir uçak haline getirmiştir.

#2
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

A-10’un tasarımı, tanklara ve zırhlı araçlara karşı son derece etkili olan 30 mm hidrolik tahrikli yedi namlulu Gatling tipi otomatik topu GAU-8 Avenger etrafında şekillenmiştir. Uçağın gövdesi, düşman ateşi sonrasında bile görevlere devam etmesine olanak tanıyacak şekilde önemli hasarlara dayanacak şekilde inşa edilmiştir.

#3
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

A-10’un önemli bir özelliği olan sabit kanat tasarımı, kısa kalkış ve inişlere olanak sağlayarak ileri hava üslerinden operasyonlar için uygundur.

#4
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

Warthog’un sağ kalabilme özelliği, yedekli uçuş kontrol sistemleri ve pilotu ile önemli uçak sistemlerini koruyan titanyum bir “banyo küveti” ile artırılmıştır. Bu zırh, yakın hava desteği görevlerinde düşük irtifalarda uçarken önemli miktarda hafif silah ateşi ve şarapneli emebilirliğe sahiptir.

#5
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

Çok yönlülük açısından A-10, AGM-65 Maverick füzeleri, lazer güdümlü bombalar ve küme bombaları gibi geniş bir mühimmat yelpazesine sahiptir. Sniper İleri Hedefleme Podu gibi modern hedefleme sistemleri, minimum yan hasarla hassas saldırılar yapılmasını sağlar.

#6
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

A-10’un emekli edilmesi konusunda tartışmalar olsa da, hizmet ömrünü uzatmak için yükseltmeler almıştır. A-10C varyantı, modern aviyonikler, iyileştirilmiş yangın kontrol sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat kullanma yeteneği içermektedir. Bu geliştirmeler, Warthog’un önümüzdeki dönemde ABD Hava Kuvvetleri’ndeki yerini sağlamlaştırmıştır.

#7
Foto - Türk Hava Kuvvetleri için her an müjde gelebilir: Yakın Hava Desteği Uçağı: A-10 Thunderbolt II Warthog, savaş jeti

– Yakın Hava Desteği (CAS): Dost birliklere yakın konumda yer alan düşman hedeflerine yönelik sabit veya döner kanatlı uçaklarla gerçekleştirilen hava harekâtı. – GAU-8 Avenger: A-10 için özel olarak tasarlanmış 30 mm hidrolik tahrikli yedi namlulu Gatling tipi otomatik top. – Sirkülasyon Kabiliyeti: Bir uçağın belirli bir bölgede uzun süre kalabilme yeteneği. – Mühimmat: Özellikle silahlar ve mermilerden oluşan askeri malzemeler.

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