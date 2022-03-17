Türk halkı Rusya'nın işgalini desteklemiyor

“AMERİKA VE AVRUPA UKRAYNA’YA YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİ” Areda’nın yönelttiği bir başka “Rusya’nın Ukrayna saldırısı karşısında Amerika ve Avrupa’nın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 60’ı Amerika ve Avrupa’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı karşısında çok yetersiz kaldığını düşünürken, yüzde 20,8’i ise yetersiz kaldığını belirtti. Amerika ve Avrupa’nın çabalarını yeterli görenlerin oranı yüzde 4,7 gibi düşük düzeyde seyretti. YÜZDE 82,6’SI “AMERİKA VE AVRUPA, UKRAYNA’YI YARI YOLDA BIRAKTI” DİYOR Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesindeki Amerika ve Avrupa’nın rolünün de sorgulandığı araştırmada, katılımcıların yüzde 82,6’sı büyük çoğunlukla Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp bu ülkeyi yarı yolda bıraktığını ifade etti. Öte yandan, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin katılımcıların çoğunluğunun, Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp daha sonra yarı yolda bıraktığı görüşünde birleşmesi dikkat çekti.