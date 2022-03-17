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Türk halkı Rusya'nın işgalini desteklemiyor

2022-03-17 10:24:53
Türk halkı Rusya'nın işgalini desteklemiyor

Areda Survey’in gerçekleştirdiği “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının değerlendirilmesini” inceleyen anketin sonuçları, Türk halkının yüzde 68,8’lik oranla, Rusya’nın haksız bir savaşa imza attığı yönünde olduğunu ortaya koydu.

#1
Foto - Areda Survey’in gerçekleştirdiği “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının değerlendirilmesini” inceleyen anketin sonuçları, Türk halkının ortak görüşünün yüzde 68,8’lik oranla, Rusya’nın haksız bir savaşa imza attığı yönünde olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 68,8’i Rusya’nın haksız bir savaşa imza attığını düşünüyor. Buna karşın katılımcıların yüzde 31,2’si ise Rusya’nın kendine göre haklı gerekçelerinin olduğunu ifade etti.

Areda Survey’in gerçekleştirdiği “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının değerlendirilmesini” inceleyen anketin sonuçları, Türk halkının ortak görüşünün yüzde 68,8’lik oranla, Rusya’nın haksız bir savaşa imza attığı yönünde olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 68,8’i Rusya’nın haksız bir savaşa imza attığını düşünüyor. Buna karşın katılımcıların yüzde 31,2’si ise Rusya’nın kendine göre haklı gerekçelerinin olduğunu ifade etti.

#2
Foto - “AMERİKA VE AVRUPA UKRAYNA’YA YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİ” Areda’nın yönelttiği bir başka “Rusya’nın Ukrayna saldırısı karşısında Amerika ve Avrupa’nın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 60’ı Amerika ve Avrupa’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı karşısında çok yetersiz kaldığını düşünürken, yüzde 20,8’i ise yetersiz kaldığını belirtti. Amerika ve Avrupa’nın çabalarını yeterli görenlerin oranı yüzde 4,7 gibi düşük düzeyde seyretti. YÜZDE 82,6’SI “AMERİKA VE AVRUPA, UKRAYNA’YI YARI YOLDA BIRAKTI” DİYOR Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesindeki Amerika ve Avrupa’nın rolünün de sorgulandığı araştırmada, katılımcıların yüzde 82,6’sı büyük çoğunlukla Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp bu ülkeyi yarı yolda bıraktığını ifade etti. Öte yandan, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin katılımcıların çoğunluğunun, Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp daha sonra yarı yolda bıraktığı görüşünde birleşmesi dikkat çekti.

“AMERİKA VE AVRUPA UKRAYNA’YA YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİ” Areda’nın yönelttiği bir başka “Rusya’nın Ukrayna saldırısı karşısında Amerika ve Avrupa’nın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 60’ı Amerika ve Avrupa’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı karşısında çok yetersiz kaldığını düşünürken, yüzde 20,8’i ise yetersiz kaldığını belirtti. Amerika ve Avrupa’nın çabalarını yeterli görenlerin oranı yüzde 4,7 gibi düşük düzeyde seyretti. YÜZDE 82,6’SI “AMERİKA VE AVRUPA, UKRAYNA’YI YARI YOLDA BIRAKTI” DİYOR Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesindeki Amerika ve Avrupa’nın rolünün de sorgulandığı araştırmada, katılımcıların yüzde 82,6’sı büyük çoğunlukla Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp bu ülkeyi yarı yolda bıraktığını ifade etti. Öte yandan, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin katılımcıların çoğunluğunun, Amerika ve Avrupa’nın Ukrayna’yı kışkırtıp daha sonra yarı yolda bıraktığı görüşünde birleşmesi dikkat çekti.

#3
Foto - TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI BAŞARILI GÖRÜLÜYOR Türkiye- Rusya, Türkiye-Ukrayna arasında önemli ikili ilişkiler söz konusu. Katılımcılara, Türkiye’nin bu konudaki performansı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 57,8 oranındaki bir kesiminin Türkiye’nin gösterdiği performansı başarılı gördüğü tespit edilirken, Türkiye’yi bu konuda başarısız görenlerin oranı ise yüzde 42,2 düzeyinde seyretti. Erkekler, kadınlara göre daha fazla oranda Türkiye’nin performansını başarılı bulurken, aynı zamanda üniversite eğitimine sahip olanların da diğer eğitim düzeylerine göre Türkiye’nin performansını daha fazla oranda başarılı bulduğu gözler önüne serildi. Araştırma şirketi Areda Survey’in Sosyometre araştırması Türkiye genelinde 2000 kişinin katıldığı 26 -28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI BAŞARILI GÖRÜLÜYOR Türkiye- Rusya, Türkiye-Ukrayna arasında önemli ikili ilişkiler söz konusu. Katılımcılara, Türkiye’nin bu konudaki performansı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 57,8 oranındaki bir kesiminin Türkiye’nin gösterdiği performansı başarılı gördüğü tespit edilirken, Türkiye’yi bu konuda başarısız görenlerin oranı ise yüzde 42,2 düzeyinde seyretti. Erkekler, kadınlara göre daha fazla oranda Türkiye’nin performansını başarılı bulurken, aynı zamanda üniversite eğitimine sahip olanların da diğer eğitim düzeylerine göre Türkiye’nin performansını daha fazla oranda başarılı bulduğu gözler önüne serildi. Araştırma şirketi Areda Survey’in Sosyometre araştırması Türkiye genelinde 2000 kişinin katıldığı 26 -28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

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