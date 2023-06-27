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İslam
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Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

2023-06-27 07:09:10
Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Mekke'de bulunan 88 bin 430 Türk hacı adayının Arafat'a intikali başladı.

#1
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a intikali başladı.

#2
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "2023 Hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

#3
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Bağlantı sırasında "Cenabıhak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin" temennisinde bulunan Erbaş, "Şu an itibarıyla Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz,

#4
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Cenabıhak hayırlı uğurlu eylesin. Arafat'a sağlıklı,

#5
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

problemsiz, sıkıntısız bir şekilde çıkıp,

#6
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

vakfelerini yapıp, dönmelerini nasip eylesin inşallah.

#7
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Hepinize kolaylıklar diliyorum.

#8
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

#9
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

#11
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

#12
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

#13
Foto - Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

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