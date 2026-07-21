Türk futbolunun '26 yıllık' başarı hasreti: Şampiyonlar Ligi'nde son 13 yıldır çeyrek final yok...

Avrupa kupalarında son 26 yılda kupaya en çok yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederken Beşiktaş, 2003 ve 2017 yıllarında aynı organizasyonda çeyrek final maçlarına çıktı. Türk takımları böylece son 26 yılda UEFA Avrupa Ligi'ne 1 kez yarı finalde 2 kez de çeyrek finalde veda etti.