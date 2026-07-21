Türk futbolunun '26 yıllık' başarı hasreti: Şampiyonlar Ligi'nde son 13 yıldır çeyrek final yok...
Futbolda Türk takımları katıldıkları Avrupa organizasyonlarında son 26 yılda başarı elde edemedi. Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türk futboluna Avrupa'daki ilk kupaları getirmesinin ardından geçen 26 yılda, Türk takımları Avrupa organizasyonlarında etkisiz kaldı. Bu süreçte Türk takımları Avrupa kupalarında sadece 1 kez yarı finale yükselirken 6 kez çeyrek final oynayabildi.