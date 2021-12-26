Türk firması geliştirdi... Dünyada ilk ve tek

''MALİYET OLARAK BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR'' Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firmasının Yönetici Ortağı Dilek Melissa Elmas, YİHA’nın Türkiye’de ormanları yangınlardan korumaya hazır olduğunu söyledi. Elmas, geliştirdikleri teknoloji ile hem ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasını hem de yangına müdahale süresinin kısaltılıp yangının büyümeden söndürülmesinin sağlanacağını kaydetti. YİHA’yı yerli ve milli olarak Türkiye’de üretime kazandırmaya hazırlandıklarını kaydeden Elmas, “Geliştirdiğimiz amfibi ozellikli, 7/24 operasyon yapabilme kabiliyeti ve yaklaşık 2 ton su taşıma kapasitesi ile ön plana çıkan dünyanın ilk ve tek yangın söndüren Yangın İnsansız Hava Aracı, farklı insansız hava araçlarının ve yangın söndürme uçaklarının özelliklerini çok amaçlı tek bir platformda birleştiriyor. Yangını tespit ve yangın çıkar çıkmaz söndürme ile birlikte yer-destek, lojistik, kargo ve arama kurtarma İHA’ları gibi destek fonksiyonları ile bütünsel çözüm sunan gelistirdigimiz YİHA, satın alma ve işletme maliyetleri olarak da birçok avantaj sunuyor” dedi.