Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Yılmaz, yeniliğin kullanışlı ve uygun maliyetli olduğunu, zira herhangi bir arazi edinimi, temizleme veya inşaat gerektirmediğini, dolayısıyla yaklaşan gereksiz bürokrasiyi önlediğini belirterek, “Ülke bizimle ortaklığa girdikten sonra saha müsaitliğine bağlı olarak 1 ila 3 ay içerisinde gemilerimizi konuşlandırabiliriz. Herhangi bir inşaat riski ve herhangi bir arazi gereksinimi bulunmamaktadır. Varlıklarımız zaten gemide inşa edilmiştir, dolayısıyla her türlü bürokrasiyi ortadan kaldırırız. Gemilerimiz Walvis Körfezi'ne veya Oranjemund'a konuşlandırılabilir ve yerel halk için bir dizi iş yaratabilir ve ülke her türlü erişim gücünü ihraç edebilir. Bizim elektriğimiz şu anda piyasada satılandan çok daha ucuz” diye konuştu.