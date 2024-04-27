  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O söylenti, bir anda kulaktan kulağa yayıldı! Bakan Mehmet Şimşek’ten o iddialarla ilgili flaş açıklama

Bir dönem Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal, o ismi hedef aldı: Yerli yersiz havlayan köpek

Bu kadın kafayı yemiş olmalı! Şu manyaklığa bakın hele şu manyaklığa

Irkçı Ümit Özdağ’a çok büyük şok! Bu gelişme, resmen feleğini şaşırtacak

İspanyollar son gelişmeyi tüm dünyaya böyle servis ettiler! Ancelotti şok etti! Bir daha yapma mı?

Katarlılar son gelişmeyi dünyaya böyle servis etti: Türkiye o ülkeyi görmezden gelmeye başladı

Uğur Dündar ile ilgili flaş gelişme! Giderayak yine kaos ortamına kucak açtı! Şaşırtmadı…

Sabancı Ailesi ile ilgili flaş gelişme! Apar topar karar alındı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İşte hiç kimse bunu beklemiyordu! 6 yıl sonra ilk kez… Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını…

Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...
Ekonomi
5
Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

2024-04-27 12:52:00
Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Karadeniz Holding iştirak olan Karpowership aracılığıyla Namibya'ya da elektrik vermeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Enerji konusunda sıkıntı çeken Namibya, Karadeniz Holding ile işbirliği yapmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Şirketin iştiraklerinden gemilerde enerji santralleri inşa eden Karpowership şirketi ile görüşen yetkililer konuyla ilgili açıklama yaptı.  Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette Türk şirket yetkilileriyle bir araya gelindiği belirtildi. Bu görüşmelerde, Karpowership Genel Müdürü Zeynep Harezi Yılmaz,  enerji gemilerinini sıvılaştırılmış dogal gazdan 30 ile 470 mega watt arasında temiz ve sürdürülebilir enerji üretebildiği bilgisi paylaşılırken, bölgeyi sarsan enerji kriziyle birlikte Namibya'nın kendi kendine yetebilir hale gelebileceğini söylediği belirtti. 

#2
Foto - Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Yılmaz, "Güney Afrika'daki mevcut yük kaybı ve komşu ülkelerdeki ciddi elektrik ihtiyacı nedeniyle Namibya'nın kendi kendine yetebilmesi için dağıtılabilir üretim kapasitesini artırması ve elektrik ihracatçısı haline gelmesi gerekiyor" dedi. Şu anda Namibya, enerji ihtiyacının yüzde 60'ından fazlasını başta Güney Afrika olmak üzere komşu ülkelerden ithal ediyor. Namibya'da elektrik için en yüksek talep yılda 600 MW'ın üzerinde Hükümetin kırsal elektrifikasyon programının başarısına rağmen Namibya vatandaşlarının yalnızca yüzde 50'sinden fazlası elektriğe erişebiliyor. 

#3
Foto - Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Yılmaz, yeniliğin kullanışlı ve uygun maliyetli olduğunu, zira herhangi bir arazi edinimi, temizleme veya inşaat gerektirmediğini, dolayısıyla yaklaşan gereksiz bürokrasiyi önlediğini belirterek, “Ülke bizimle ortaklığa girdikten sonra saha müsaitliğine bağlı olarak 1 ila 3 ay içerisinde gemilerimizi konuşlandırabiliriz. Herhangi bir inşaat riski ve herhangi bir arazi gereksinimi bulunmamaktadır. Varlıklarımız zaten gemide inşa edilmiştir, dolayısıyla her türlü bürokrasiyi ortadan kaldırırız. Gemilerimiz Walvis Körfezi'ne veya Oranjemund'a konuşlandırılabilir ve yerel halk için bir dizi iş yaratabilir ve ülke her türlü erişim gücünü ihraç edebilir. Bizim elektriğimiz şu anda piyasada satılandan çok daha ucuz” diye konuştu. 

#4
Foto - Türk enerji devinden bomba hamle! Ne olacaksa 1 ila 3 ay içinde olacak! Tüm dünya şaşkın

Ayrıca şirketin, Namibya'nın enerji krizini hafifletmeyi amaçlayan iddialı yeşil hidrojen projesinin ve ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseme ve karbondan arındırma planlarının tamamen farkında olduğunu belirtti.  Kapowership şu anda dünya çapında 10 ülkede faaliyet gösteriyor ve Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika gibi ülkelere ileri aşamada enerji sağlamayı planlıyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümet ısrarla 'zam yok' dedi! Ünlü profesör ise yeni asgari ücreti açıkladı, herkes heyecanlandı
Ekonomi

Hükümet ısrarla 'zam yok' dedi! Ünlü profesör ise yeni asgari ücreti açıkladı, herkes heyecanlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusuyla ilgili konuştu...
Kripto polis temizliği FETÖ'cüleri rahatsız etti
Gündem

Kripto polis temizliği FETÖ'cüleri rahatsız etti

MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Özel Harekat Başkanlı..
Bahçesine gök taşı düştü! Yüz binlerce euroyu reddetti… Bakın taşı nereye verdi
Avrupa

Bahçesine gök taşı düştü! Yüz binlerce euroyu reddetti… Bakın taşı nereye verdi

Almanya'da yaşayan Mahmut Şahin'in evinin bahçesine gök taşı düştü. 3.5 kilo ağırlığındaki taşın 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince ko..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 1915 tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olayları için her yıl olduğu gibi bu yıl da 'soykırım' yalanına sarılan ABD'ye tepki göstererek, "Amerikan yönet..
Bir tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı!
Ekonomi

Bir tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı!

Denizli merkezli tekstil şirketi Sürü Tekstil, Aydın’da 23 MWm gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurup işletecek.

Kendisine saldıran horozu tokatlayan kadın viral oldu
Sosyal Medya

Kendisine saldıran horozu tokatlayan kadın viral oldu

Bir kadının üzerine saldıran horozu dövmesi sosyal medyada gündem oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23