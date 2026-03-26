  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Candidozyma auris adlı mantara karşı ciddi çalışma! Mantarların çoğalma ve iletişim mekanizmaları... Turizm sezonu başladı Mikrobiyoloji uzmanından uçak seyahati yapanlara uyarı! Yok yere bu hataya düşmeyin... Depremzede gençlerden teknoloji devrimi: 4 bin kişilik dev kadro yarışmaya hazır Aman diyelim: Geçmeyen baş ağrısına dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık Cinayete kurban giden futbolcunun ailesi konuştu! ‘Para teklif ettiler'
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en büyük ilaç üreticilerinden birisi olan Sanovel sessiz sedasız İngilizlere satıldı. Satış süreciyle ilgili eski ortak Zafer Toksöz'den çarpıcı açıklamalar geldi.

1
#1
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

Portföyünde Majezik, Lansor, Selectra, Ator, Neruda, Cempes gibi popüler ilaçları bulunduran ve yılda yaklaşık 300 milyon kutu üretim kapasitesine sahip Sanovel’in çoğunluk hisseleri, Londra merkezli yatırım fonu Afendis Capital Management’a satıldı. FDA onaylı tesisleriyle Türkiye ilaç sanayisinin önde gelen firmaları arasında yer alan şirketin devri, sektörde geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

2020 yılında şirketin yüzde 30’u 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devredilmişti. Sözcü'deki habere göre bu hafta ise çoğunluk hisseleri, henüz açıklanmayan bir bedel karşılığında Afendis Capital Management’a satıldı. Satışla birlikte Sanovel’in yönetim yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.

#3
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

Şirketin kurucusu Erol Toksöz 2012’de, eşi Sebahat Toksöz ise 2021’de hayatını kaybetti. Vefatların ardından kardeşler Zafer Toksöz ile Ahmet Toksöz arasında yüz milyonlarca dolarlık mirasın paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Şirketlerin ve taşınmazların devri konusunda anlaşmaya varamayan kardeşler davalık olurken, yaşanan gerginlik şirketin yönetim sürecinde de başarısızlığa neden oldu. Zafer Toksöz’ün daha küçük ölçekli ilaç şirketleri için konkordato talebinde bulunduğu ve iflas sürecine sürüklendiği bilinirken, tartışmalı sürecin ardından Toksöz Grup’un amiral gemisi Sanovel’in çoğunluk hisseleri yabancılara devredildi.

#4
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

Şirketin eski ortağı Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz’ün gerçekleştirdiği satış işlemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Toksöz, yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini duyurduğu açıklamasında, satışı eleştirerek şunları söyledi:

#5
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

“Bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız. Türkiye’de neden üçüncü nesile bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün. Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasına elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukukunda. Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider.”

#6
Foto - Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık

Neler yaşanmıştı? Kardeşler arasındaki miras kavgasında anne Sebahat Toksöz’ün 250 milyon dolar değerindeki mirası ortaya çıkmıştı. Miras, İsviçre bankalarında bulunan 32 milyon dolar para, İstinye’de 100 milyon dolarlık gayrimenkul, Zorlu Center’da 100 milyon TL’lik lüks daire ve 100 milyon dolara satışa konulan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı gibi varlıklardan oluşuyordu. Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Toksöz’ü annesinin mirasından daha fazla pay alabilmek için varlıkların paylaşımında zorluk çıkarmakla suçlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Ya ne olacaktı ki?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23