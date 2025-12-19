Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türk denizciliğinin altın yılı: 2025 tarihe geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı, Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçmiştir" dedi. Uraloğlu, “2025 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı'ndan 36 bin 978, Çanakkale Boğazı'ndan ise 40 bin 874 gemi olmak üzere toplam 77 bin 852 gemi hareketi gerçekleşti. 11 ayda bu gemilerle, 401 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere toplam 911 milyon ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.