Türk denizciliğinin altın yılı: 2025 tarihe geçti

Deniz güvenliğine yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, teslim töreninin kapsamına ilişkin bilgi de verdi. Bakan Uraloğlu, “Bu tür tehlike arz eden durumlara karşı Bakanlık olarak denizlerimizde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek yatırımları artırıyoruz. Bu kapsamda Türk tersanelerinde inşa edilen 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botunu bugün hizmete alıyoruz. Böylece filomuzdaki gemi sayısını 109'a çıkarmış oluyoruz. Acil müdahale ve kurtarma operasyon kabiliyetlerinin artırılmasında etkin bir rol oynayacak olan bu yeni römorkörlerimiz ve kılavuzluk hizmet botlarımız Genel Müdürlüğümüzün deniz güvenliği ve çevre koruma çabalarına önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Bakan Uraloğlu, “Son 23 yılda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze yaklaşık 506 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın 392 milyon dolarlık kısmı deniz araçlarına yapıldı. Yapılan yatırımlara karşılık, sadece römorkörlerle 2025 yılında yaklaşık 152 milyon dolar gelir elde ettik. Yani yaptığımız yatırımı 2-2,5 yıl gibi bir süre içerisinde geri kazandırıyoruz herhalde bundan daha karlı bir yatırım olmaz onun için biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Yerli römorkörlerimizin yanı sıra teknolojik yatırımlarımız da hız kesmiyor. Hem filomuzu hem de teknolojimizi millileştiriyoruz. Akıntı ölçüm sistemimizi 2017 yılında İstanbul Boğazı'nda, 2024 yılında ise Çanakkale Boğazı'nda kurduk. Bugün kullandığımız gemi trafik sistem radarlarının 3'ünü millileştirdik, 8'ini de önümüzdeki yıllarda ASELSAN tarafından geliştirilen radarlarla millileştireceğiz. Ayrıca 42'si tarihi olmak üzere toplam 488 deniz fenerimizi restore ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz bu doğrultuda, Mavi Vatan'ın her köşesinde yerli ve milli hamlelerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.