  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

Yılbaşından itibaren borçlanma prim ödemeleri yüzde 45'e çıktı...

1
#1
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak çalışanları ilgilendiren düzenleme yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girecek. Doğum, askerlik borçlanması olarak bilinen aslında birçok kişiyi kapsayan ve bu durumlardan yararlanmak isteyenler şartların sağlanması halinde emekli olabiliyor.

#2
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

BORÇLANMA NE DEMEK? Çalışanlar, çalışmadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini borçlanarak ödeme yapabiliyor. Hizmet borçlanması adı altında yapılan ödemeler isteğe bağlı şekilde gerçekleşiyor.

#3
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

BORÇLANMA NASIL HESAPLANIYOR? Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor. Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 413 lira tutuyor.

#4
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

ARTIŞLA BİRLİKTE NE OLACAK? Asgari ücrete gelecek olan zam hariç bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayarsak borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira, azami ise günlük 2 bin 925 lira, aylıkta ise 87 bin 772 liraya yükseliyor. Başka bir deyişle bir aylık borçlanmada en düşükte aylık olarak 3 bin 382 lira, en yüksek borçlanmada ise aylık 25 bin 359 lira kar elde edilecek. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor.

#5
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

2026 YILINDAN ÖNCE BORÇLANMANIZI YAPIN 2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 15 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.

#6
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreleri, kadın sigortalılar için 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları iki yıllık süreleri, doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreleri, askerliğini yedek subay olarak yapanlar için yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreleri, yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetleri, çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreleri, imam hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam hatiplik hizmetlerine ilişkin süreleri,

#7
Foto - Sigortalı herkesi ilgilendiriyor: Oran yüzde 45'e çıkarıldı!

avukatlık stajında geçen süreleri, serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreleri, tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreleri, tip doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personelinin mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreleri ve seçimlerde aday olmak üzere istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreleri borçlanmak mümkün oluyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Zamlar geliyor, bir bir imzalaniyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gerçek görüntüler ortaya çıktı! Trafik linciyle hayatı karartıldı!
Gündem

Gerçek görüntüler ortaya çıktı! Trafik linciyle hayatı karartıldı!

“Trafikte kadın sürücünün aracına saldırdı” başlıklarıyla hedef gösterilen ve kamuoyunda suçlu ilan edilen vatandaş, yaşananların perde arka..
Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap
Gündem

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden oluşturulmak istenen kirli algı operasyonlarına karşı a..
Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti
Gündem

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

CHP yandaşı gazeteciler yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na kılıcı çekti. Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu sildi. ..
Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı
Gündem

Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili Hulki Cevizoğlu’nun sözleri başta CHP Grup Başkanvekili Murat Emir olmak üzere ..
ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

ATM kullanımında köklü bir değişiklik için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren özel bankalar, ATM’leri “şube içi” ve “şube dışı” ol..
Akdeniz’de siber gerginlik: Feribota sızma girişimi Fransa’yı harekete geçirdi
Teknoloji

Akdeniz’de siber gerginlik: Feribota sızma girişimi Fransa’yı harekete geçirdi

Fransa, bir yolcu feribotunun bilgisayar sistemlerine sızılarak uzaktan kontrol edilmesini hedeflediği değerlendirilen siber saldırı girişim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23